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Son Dakika: Rasim Ozan neden kovuldu?

Rasim Ozan'a Şahan cevap verdi

Beyaz TV kanalında Boşnaklarla ilgili skandal bir söz söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı için bir tepki de komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi. Gökbakar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, Rasim Özan Kütahyalı'nın adını vermeden, "Boşnaklar, şerefli, onurlu ve namuslu bir millettir" diye yanıt verdi.

Haber MerkeziYeni Şafak
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Tv'de yaptığı açıklamara özellikle sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Tv'de yaptığı açıklamara özellikle sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Boşnaklara yönelik skandal sözlerin ardından Beyaz TV'den kovulan Rasim Ozan Kütahyalı'ya bir tepki de komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi. Instagram hesabından Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün fotoğrafını paylaşan Şahan Gökbakar, isim vermeden Kütahyalı'ya tepki gösterdi. Şahan Gökbakar şu mesajı paylaştı:

"Bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye" sözünü boşununa dememişler.

  • Balkan göçmeni bir ailenin torunu olarak şunu çok net söylemeliyim; Boşnaklar haysiyetlerini ve vatanlarını savunmak için Avrupa'nın orta yerinde nasıl dimdik mücadele ettiler herkes gördü.

Şerefli, onurlu ve namuslu bir millettir Boşnaklar. O kadar!" yorumunu paylaştı.

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