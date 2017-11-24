'Rastak' İstanbul'da konser verdi

İran çağdaş halk müziği grubu olarak tanınan "Rastak", ilk kez İstanbullu müzikseverlerle bir araya geldi.

Toranj Event Organizatin (TEO) tarafından, Bostancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser öncesi açıklamada bulunan TEO'dan Sirvan Sedighi, grubun 20 yıl önce kurulduğunu belirterek, "İran coğrafyasında unutulmaya yüz tutmuş eserleri tekrar hayata geçirmeye ve müzikseverlerle buluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Deneysel müzik çalışmalarına imza atan grup konserde, İran, Kürt ve Azeri müziğini geleneksel enstrümanlar ve modern ritimli formlarla yeniden yorumladı.

Yaklaşık 2 saat süren konserde grup, aralarında "Kara Üzüm Habbesi", "Hele Mali", "Feryat", "Senin Hatıran", "Vasoonak"ın bulunduğu Kürtçe, Farsça, Arapça, Türkçe ve İran'da konuşulan etnik dillerde çeşitli eserler seslendirdi.

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Konserde 11 kişi olarak sahne alan grupta, Siroos Sepehri tar, Farzad Moradi dotar, setar ve kopuz, Behzad Moradi tef ve perküsyon, Akbar Esmaeilipour tar ve ud, Yavar Ahmadifar tef ve perküsyon, Saba Jamali kanun, Omid Mostafavi tombak ve perküsyon, Dina Doosti kemençe ve qeychak, Farzad Khorshidsavar tef ve perküsyon, Hamed Boland Hemmat ney, sorna, Sepehr Saadati ise çift bas çaldı.

Seyircinin parçalara halay çekerek eşlik ettiği konserin geliri, Irak ile İran sınırında meydana gelen depremde zarar görenlere verilecek.

Grup ayrıca, 25 Kasım'da Diyarbakır Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahne alacak.

İlk albümünü 2007 "Rangvarehaye Kohan" adıyla çıkaran grup, daha sonra 2010'da "Hameye Aghvame Man", 2013 yılında ise "Sornaye Norouz" ve "Miane Khorshidhaye Hamisheh" adlı albümlerini çıkardı.

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Çalışmalarına 1997 yılında başlayan grup, İran, İngiltere, Avusturya, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, İsveç, ABD, Kanada, Avustralya, Hindistan, Japonya, Malezya, Şili, Polonya, Türkiye, Gürcistan, Belçika, Umman, Beyaz Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere dünyanın birçok yerinde konser verdi.