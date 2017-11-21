RTÜK Rasim Ozan Kütahyalı için inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bu haftaki toplantısında Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnak vatandaşlara yönelik tepki çeken sözlerinin yer aldığı yayını görüşmek üzere toplanacak.

RTÜK'ün bu hafta cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan Üst Kurul toplantısında, Beyaz TV'de önceki gün yayımlanan "Beyaz Futbol" programındaki Rasim Ozan Kütahyalı'nın sözleri ele alınacak.

SPOR Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'den kovuldu

Balkan ve Boşnak dernekleri de kınadı

Kütahyalı'nın 19 Kasım Pazar günü Beyaz TV 'de yayımlanan "Beyaz Futbol" programında Boşnak vatandaşlara yönelik sözleri toplumda geniş tepkilere neden olmuştu. Boşnak vatandaşlar sosyal medyada tepkisini dile getirirken, Balkan ve Boşnak dernekleri de yaptıkları açıklamayla Kütahyalı'yı kınamıştı.

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