Rüzgar Çetin'in kavgası sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Rüzgar Çetin'in bir gece klübü önünde karıştığı kavga objektiflere böyle yansımıştı.

Bir eğlence mekanının çıkışında kavga ettiği iddia edilen Rüzgar Çetin'in, "basit yaralama", "silahla tehdit", "hakaret", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet" suçlarından, 10 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada söz alan müşteki sanık Ahmet Tigrel'in avukatı, "Müvekkilin sabıkası yoktur. Olay meşru müdafaa kapsamındadır. Kül tablası olarak iddia edilen şey muştadır" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Rüzgar Çetin'e 7,5 yıl hapis cezası

Adli Tıp Kurumu karar verecek

Rüzgar Çetin'in avukatı da söz alarak, yüzünde olay nedeniyle sabit iz kaldığı iddiasıyla mahkemeye dilekçe sundu. Bunun üzerine mahkeme hakimi sanık müşteki Çetin'e, "Yüzünde sabit iz kaldı mı?" diye sordu. Çetin de "Çok ufak bir iz kaldı." cevabını verdi.

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Hakim, olay nedeniyle yüzünde sabit iz kalıp kalmadığının belirlenmesi için sanık müşteki Rüzgar Çetin'in Adli Tıp Kurumu'na sevk edilip rapor istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Bir polisin ölümüne, bir polisin de yaralanmasına neden olan trafik kazasına karışan Rüzgar Çetin'in "muştalı" kavgası sosyal medyanın gündemine oturdu. #RüzgarÇetin hashtagiyle binlerce tweet atan kullanıcılar tepki gösterdi.