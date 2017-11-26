Şahan Gökbakar'ın sinemadan kazandığı toplam para dudak uçuklatıyor

"Recep İvedik" karakteriyle beyaz perde tarihine adını altın harflerle kazıyan Şahan Gökbakar, bugüne kadar en fazla izlenen filmlerin sahibi oldu.

‘Kayhan’ ile sinemaya yeni bir karakter kazandırmaya hazırlanan Şahan Gökbakar, ‘Recep İvedik’in rekor gişesinin kendisinde baskı oluşturmadığını "Başka filmler çekmeyip de ense mi yapayım" sözleriyle dile getirdi. Gökbakar, bugüne kadar yaptığı sinema filmlerinden toplamda 250 milyon lira hasılat elde etti.

Habertürk'ün haberine göre, izleyici ve hasılat rekortmeni Gökbakar, 5 filmlik ‘Recep İvedik’ serisiyle toplam 250 milyon TL hasılat, 27 milyon izleyici elde etti.

Avrupa'da izleyici sayısı ise 2 milyon lirayı geçti.

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Tek başarısı Recep İvedik değil

‘Celal ile Ceren’, 2 milyon 853 bin kişilik gişesiyle 88 film arasından 3’üncü oldu. ‘Osman Pazarlama’ ise 1 milyon 983 bin izleyiciyle 139 film arasından 4’üncü. İki filmin izleyici sayısı 4 milyon 838 bin. Sektöre sağlanan girdi 50 milyon TL.

7 filminin toplam hasılatı 300 milyon TL, izleyicisi ise 32 milyon kişi.