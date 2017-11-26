SELÇUK YUSUF ARSLAN

83 ülkeden 240 öğretmen arasından seçilerek başarı elde eden Arslan, bu zamana kadar ulusal ve uluslararası sayısız yarışmaya katılarak pek çok ödül kazanmış. Bilişim teknolojileri öğretmeni olarak matematik, fizik, psikoloji, sosyoloji, coğrafya gibi farklı alanlarda da projelere danışmanlık yapan Arslan, "Öğrencilerin yeteneklerini keşfedip onlara uygun projeler yürütmenin önemine inanıyorum. Hiçbir zaman okuldaki en iyi öğrencileri bir araya getirip çalışmadım. Aksine sınıf tekrarlayan, devamsızlık sorunu olan, akademik başarı seviyesi düşük, ailevi sorunları olan öğrencilerle çalıştım" diyor. Sosyal sorumluluk projelerini çok önemsediğini ve her yıl yeni bir proje yürüttüğünü dile getiren Arslan, "Projelerimiz birincilik ve ikincilik ödüllerini alıyor. Ancak benim için en büyük ödül, projelerden sonra öğrencilerimde gördüğüm olumlu davranış değişiklikleri" şeklinde konuşuyor.

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ÜLKEMİ GURURLA TEMSİL EDİYORUM

Meslek lisesi öğrencilerinin bilimsel yarışmalarda başarılı olmasının kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Arslan, "Matematik Olimpiyatları-Dijital Öğretim Materyali kategorisinde 3 altın, 8 gümüş madalya, Pohar Vedy Bilim Kupasında 5.'lik kupasını aldık. TÜBİTAK ödülleri ve Güney Afrikalı öğrencilerle çevrimiçi deney yaptığımız “Kıtalararası STEM Deneyimi” projemiz Scientix tarafından düzenlenen yarışmada ödüle layık görüldü. Ayrıca Avrupa Uzay Ajansı tarafından düzenlenen Spaca-Awareness yarışmasında kız öğrencilerin uzay alanına yönlendirilmesine yönelik hazırladığımız projemiz de ödül aldı" diyerek devam ediyor: "Ülkemi her zaman gururla ve başarıyla temsil ettim ve etmeye de devam edeceğim. Dünyamızın karşı karşıya kaldığı obezite, küresel ısınma, internet bağımlılığı, siber zorbalık, değerler eğitimi, matematik korkusu, trafik güvenliği gibi sorunlardan öğrencilerimin farkında olmasını ve çözüm üretmesini amaçlıyorum."