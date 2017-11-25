Sosyal medya bu soruyla çalkalanıyor

Ballin’ On A Budget isimli sosyal medya sitesinde yayımlanan çeşitli sembollerden oluşan bir matematik problemine kullanıcıların çoğu yanlış cevap verdi. Yoğun dikkat gerektiren soru paylaşılırken cevabın “19” ya da “26” olmadığı belirtildi. Yaklaşık 13 bin kullanıcı soruya 16 ile 165 arasında değişen farklı cevaplar verdi.

The Sun da yanlış cevap yayınladı

İngiliz The Sun gazetesinde sorunun doğru cevabının 67 olduğu belirtti. Altıgen, beşgen ve dörtgenin iç içe olduğu sembolü 15 olarak hesaplayan The Sun sorunun cevabını yanlış verdi. Son sembolde dörtgen yer almadığı için matematikçiler sorunun cevabının 67 değil 38 olduğunu söyledi.

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15+15+15= 45

4+4+15= 23

4+3+3=10

2+3+(3*11)=38