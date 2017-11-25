'Taş mektep'te Eğitim Tarihi Müzesi açıldı

Kütahya'da uzun yıllar askeri kışla, yatılı yurt ve okul olarak hizmet veren, "taş mektep" olarak da anılan Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan müze törenle açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, gazetecilere yaptığı açıklamada, müzenin Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün talimatıyla, kentin kültürel dokusu ile öne çıkan okullarda kurulduğunu söyledi.

Müzenin kurulması için yaklaşık 5 ay çalışma yaparak sergilenecek eserleri hazırladıklarını aktaran Dülger, şunları kaydetti:

"Ortaöğretim Genel Müdürlüğümüz illerdeki tarihi, kültürel dokusu ile öne çıkan okullarımızda müze kurulması talimatını verdikten sonra yaklaşık 5 aylık gayretle ilimiz genelinde eğitim tarihini kapsayacak eserleri topladık. Topladığımız bu eserleri ilimizin 'gözbebeği' konumundaki eski Kütahya Lisesi, şu anki Beylerbeyi Anadolu Teknik ve Meslek Lisesinin bir bölümünde kurduğumuz müzemizde sergiliyoruz."

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Müzede eğitimde kullanılan akla gelecek bütün materyallerin bulunduğunu belirten Dülger, "İdari açıdan evraklar, dosyalama sistemi, daha önce okutulmuş kitaplar, meslek liselerinde kullanılan teknolojik malzemeler, gibi eğitim ve öğretimle ilgili akla gelecek bütün materyalleri bu müzede sergilemeye çalışacağız. Müzemizi daha da zenginleştireceğimizi düşünüyorum. Bu müze aynı zamanda Türkiye'nin zaman içerisinde eğitimde katettiği mesafeyi de gösteriyor." dedi.

Dülger, müzenin tüm vatandaşlar ile öğretmen ve öğrencilere açık olduğunu sözlerine ekledi.

Törene, Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili Şükrü Nazlı, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören de katıldı.