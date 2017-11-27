TRT'den 'Diriliş Ertuğrul setinde yangın' açıklaması

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul setinde yangın çıktı.

TRT'den yapılan açıklamada dizinin çekimlerinde herhangi bir aksaklık olmadığı ve yeni bölümünün yayınlanacağı bildirildi.

TRT'nin kurumsal Twitter hesabından yapılan açıklamada "TRT1'in reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul dizisinin İstanbul Riva'daki platosunda bugün bir yangın çıkmıştır. Yangın dizinin çekimlerini etkilememiştir. 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin yeni bölüm yayınlarında herhangi bir aksama söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/dT2D8rkCLy — TRT Kurumsal (@TRTKurumsal) 27 Kasım 2017