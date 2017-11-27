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Diriliş Ertuğrul setinde yangın çıktı! Diriliş yeni bölümü yayınlanacak mı? TRT'den açıklama geldi

TRT'den 'Diriliş Ertuğrul setinde yangın' açıklaması

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul setinde yangın çıktı.

Haber MerkeziYeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul setinde yangın çıktı.

TRT'den yapılan açıklamada dizinin çekimlerinde herhangi bir aksaklık olmadığı ve yeni bölümünün yayınlanacağı bildirildi.

TRT'nin kurumsal Twitter hesabından yapılan açıklamada "TRT1'in reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul dizisinin İstanbul Riva'daki platosunda bugün bir yangın çıkmıştır. Yangın dizinin çekimlerini etkilememiştir. 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin yeni bölüm yayınlarında herhangi bir aksama söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

Diriliş Ertuğrul'un setinde yangın
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Diriliş Ertuğrul'un setinde yangın

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