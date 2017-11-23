Türk dünyasındaki aydınlanma hareketleri konuşulacak

24 Kasım'da Ankara'da, "Türk Dünyasında Aydınlanma Hareketleri: 100. Yılında Alaş Uluslararası Konferansı" düzenlenecek.

Türk Tarih Kurumu, Gazi Üniversitesi, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı iş birliği ile düzenlenecek olan etkinlikte, Alaş hareketi üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapılması amaçlanıyor.

Doğu ve Batı Türklüğünün karşılaştığı ortak sorunların ve 20. yüzyılın başındaki fikir ve bağımsızlık hareketlerinin ele alınacağı konferansta, bu gelişmeler içinde özel bir yeri Alaş üzerinde durulacak.

Geçtiğimiz ay Kazakistan’da düzenlenen konferansın Türkiye ayağını teşkil eden etkinlik, konuyu Türk bilim insanlarının gündemine taşıması bakımından önem arz ediyor. 30-31 Ekim 2017 tarihlerinde Almatı’da düzenlenen konferansta Kazakistan’ın 19. ve 20. yüzyıllardaki durumu ele alınmış ve ülkenin bağımsızlığını kazanmasında 100 yıl önceki Alaş aydınlarının çalışmalarının önemi vurgulanmıştı. Türk dünyası tarihçileri arasında ortak bir çalışma zemini oluşturma hedefi doğrultusunda konu ile ilgili akademisyenleri bu defa Ankara’da bir araya getirecek olan konferansta, Osmanlı modernleşmesinden Tatar reformlarına, Ceditçilikten Alaş’a, aydınların mücadele ettikleri Çarlık Rusya’nın Türkistan, İdil-Ural, Kırım ve Kafkasya’da hâkimiyet kurma süreci ve yönetimi de tartışılacak.

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Etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan’ın yanı sıra, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan ve Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ekselansları Abzal Saparbekuly’nin de katılımının beklendiği kongreye yurt içi ve yurt dışından çok sayıda bilim insanı katılıyor.