Türk filmi Suda Balık'a Milano'da ödül

TRT TV Filmleri Projesi kapsamında çekilen 33 filmden biri olan "Suda Balık", Milano'dan ödülle döndü.

Tülay Kocatürk'ün yazıp yönettiği film, "Sport Filmleri ve TV 2017 - 35. Milano Uluslararası FICTS FEST"in dünya finalinde "Onur Ödülü"ne layık görüldü.

Ödül töreninde, Kocatürkle birlikte dram ve romantik türündeki filmin yapımcısı Alper Yanar da yer aldı.

Daha önce "Berlin Uluslararası Filmmaker Festivali"nden de 4 ödül alan filmde Alihan Aracı, Canan Gener, Tamer Levent, Nurşim Demir ve Ali Nuri Türkoğlu başrolleri paylaşıyor.