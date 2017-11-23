Türk okçuluğu dünyaya tanıtılacak.

Geleneksel Türk okçuluğu, Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), hayata geçireceği Kemankeş Projesi ile dünyaya tanıtılacak.

YEE yetkililerinden alınan bilgiye göre, başta okçuluk olmak üzere ata sporlarının milli, tarihi, sportif, sanatsal, kültürel ve eğitim nitelikleriyle kavranması için çalışmalar yürüten Okçular Vakfı ile 5 kıtada, 61 ülkede 54 enstitü ve 79 irtibat noktasıyla Türkiye'nin birikimini ve değerlerini dünyaya sunan YEE, Türk okçuluğunu dünyaya tanıtmak için Kemankeş Projesi'ne imza atıyor.

Proje, iki kurum arasında bugün imzalanacak iş birliği protokolü çerçevesinde başlayacak.

İlk yıl itibarıyla Almanya, Bosna Hersek, Fas, Filistin, İran, Japonya, Katar, Kazakistan, KKTC, Lübnan, Malezya, Mısır, Polonya, Sırbistan, Sudan ve Ürdün'de olmak üzere toplam 16 ülkedeki Yunus Emre Enstitülerinden gelecek sporculara İstanbul Okçular Vakfı Spor ve Kültür Merkezi'nde geleneksel Türk okçuluğu eğitimi verilecek.

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550 kişi başvurdu 40 kişi seçildi

Eğitim programı, 27 Kasım - 4 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek. Şimdiye kadar 200'ü kadın ve 350'si erkek olmak üzere 550 kişinin başvuru yaptığı eğitim için 40 kişi seçildi.

Sporcular, Fatih Sultan Mehmet'in fermanı ile Ok Meydanı'nda kurulmuş ve vakıf kültürüyle yüzyıllar boyunca hizmet vermiş Okçular Tekkesi'nin bulunduğu tesislerde hem yoğun bir okçuluk eğitimi alacak hem de Türk kültürünü kendi tarihi atmosferi içinde yaşama şansı bulacak. Tesislerde açık ve kapalı antrenman sahaları, eğitim sınıfları, kondisyon salonları, ok ve yay yapım atölyeleri, kafeterya ve yemekhane ile dünyada sadece okçuluk sporuna tahsis edilmiş en büyük atıcılık parkuru yer alıyor.

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Geleneksel Türk okçuluğuna dair teorik ve pratik her türlü bilgi ve tecrübenin Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü tarafından hazırlanan müfredat kapsamında aktarılacağı eğitim, 33 dersten oluşacak. Osmanlı menzil oku yapımından yay kurulumuna, ok atma tekniklerinden Türk okçuluğu puanlama sistemine kadar ilgili tüm konuların öğretileceği eğitim programı çerçevesinde sporculara İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanları da gezdirilecek.

Ders programının tamamlanmasının ardından katılımcıların becerilerini sergileyecekleri bir yarışma düzenlenecek. Yarışma sonrasında ise tüm sporcuların, sertifikalarını Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş'ten alacağı bir kapanış programı düzenlenecek.

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16 ülkede Türk okçuluğu etkinlikleri düzenlenecek

Yoğun bir eğitimin ardından ülkelerine dönecek sporcular, bulundukları ülkelerdeki Yunus Emre Enstitülerinde hazırlanan Türk okçuluğuna tahsis edilmiş sınıflarda "Türk okçuluğu" müfredatı kapsamında hazırlanan kaynaklar ve el yapımı okçuluk malzemeleriyle ilgililere kurs hizmeti verecek. Türk kültürüne ilgili duyan herkes, belirlenen saatlerde okçuluk sınıflarında eğitim alabilecek ve atış talimi yapabilecek.

Söz konusu 16 ülkede geleneksel Türk okçuluğuna dair seminer, sergi ve performans gösterileri de düzenlenecek.

Yunus Emre Enstitülerinde, okçuluk kursları devam ederken ata sporunu daha geniş kitlelere duyurabilmek ve sevdirebilmek adına alandaki çalışmalarıyla bilinen hocalarla okçuluktaki becerisi ve ustalığıyla tanınan isimler bu ülkelere giderek seminerler verecek, performans gösterileri düzenleyecekler. Açılacak sergilerle de geleneksel Türk okçuluğu tarihiyle, kültürüyle ve tüm incelikleriyle gözler önüne serilecek.

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Okçular, Türkçe Yaz Okulu'na da katılacak

Kurslara katılan en başarılı kursiyerler, Yunus Emre Enstitüsünün her yıl 60'a yakın ülkeden 700 öğrenciyi misafir ettiği Türkçe Yaz Okulu programına katılma hakkı da kazanacak.

Kursiyerler bir ay boyunca alacakları Türkçe eğitiminin yanı sıra birçok tarihi, coğrafi ve kültürel mekanı gezecek; ebru, çömlek, yemek, bağlama, halk oyunları gibi kültürel kurslara da katılacak.