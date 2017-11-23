Un Herkül'ü 7 çuvalı birden sırtladı

Ankara'da bir un fabrikasında çalışan 'Rambo' lakaplı Savaş Üçler, her biri 50 kilogram ağırlığında olan toplam 350 kilogramlık 7 un çuvalını tek başına sırtında taşıdı. İki kişinin zorlukla kaldırıp yerine koyduğu 50 kilogramlık un çuvallarını ise yerden tek eliyle alıp rahat bir şekilde yerine koyan Üçler, "Ben burada 20 yıldır çalışıyorum. 43 yaşındayım ve 135 kiloyum. Biz bunu sıklıkla yaparız. Arkadaşlarla arada şakalaşırız. En son tekrar arkadaşlarla '7 çuval taşıyamazsın' iddiasına girdik. Bende kaldırdım ve 2 kilo baklava kazandım. Her şeyin başı eşim. Eşim bizi iyi besliyor. Özellikle yediğim, kullandığım bir şey yok" dedi.

Savaş Üçler'in iş yerindeki herkes tarafından çok sevildiğini belirten iş arkadaşı Fikret Balkoca, "Ben 12 yıldır burada çalışıyorum. Ben en fazla 4 tane kaldırırım. Savaş buranın en kuvvetlisi. Daha önce çok kez iddiaya girdik ama onu yenemedik. Bizim bir arkadaş en son Savaş'a '7 çuval un taşırsan 2 kilo baklava alacağım' dedi. Savaş'ta kaldırdı. Sonra hep birlikte baklavayı yedik" diye konuştu.

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