Vakumlu sucuğundan böcek çıkan kadın mahkemeye koştu

Vakumlu sucuğun içindeki böcek, üretici firmaya 3 bin liraya mal oldu.

İstanbul'da marketten aldığı vakumlu sucuk paketinde böceğe rastlayan Kezban K., tazminat davası açtı. İstanbul Tüketici Mahkemesi'ndeki davaya göre, iki yıl önceki olayda, Keziban K. adlı kadın, Gaziosmanpaşa'da bir marketten vakumlanmış pakette sucuk aldı. Paketi buzdolabına koyup memleketine gitti. Dönüşte sucuk paketinde siyah böcek gördü. İrtibata geçtiği firma, sucuğu alıp yerine kahvaltı paketi teklif etti.

3 bin liralık sucuk

İddiaya göre firma görevlisi, "Bu da bir şey mi. Daha ne sinekler, böcekler çıktı" dedi. Firmadan şikâyetçi olan kadın 50 bin lira maddi-manevi tazminat istedi. Bilirkişi raporu firmanın yüzde 100 kusurlu olduğunu ortaya koydu. Mahkeme, firmanın Kezban K.'ye 3 bin TL manevi tazminatı ödemesine karar verdi.

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Aldığı sucuğu buzluğa koyan ve bir süre sonra çıkaran kadın, içinde böcek olduğunu fark edince mahkemeye koştu. Firma, müşterisine 3 bin lira tazminat ödeyecek.