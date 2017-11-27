Yaşlı kadın canlı yayında gözaltına alındı

Yaşlı kadının torunuyla birlikte genç kızı alıkoyduğu, işkence yaptığı ve ölümle tehdit ettiği iddia ediliyor.

14 yaşındaki Nazmiye D. 20 gün önce annesi Semra ile bir tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından bir yakını genç kızı, "Gülbeyaz'ın torunu Fırat sana bakar." diye kandırdı. Bu sırada anne Semra Hanım, İnci Ertuğrul'un sunduğu Kaybolan Çiçekler programına başvurdu. Kızının kandırılıp kaçırıldığını söyleyen anne, kızı Nazmiye D.'nin Gülbeyaz K. ve torunu Fırat tarafından alıkonulduğunu canlı yayında söyledi.

Psikologa tehdit edildiğini itiraf etti

Nazmiye D. 23 Kasım Perşembe günü canlı yayında bulundu. Nazmiye D., bulunduğu gün canlı yayında annesi Semra'dan nefret ettiğini ve ondan uzaklaşmak için kaçtığını iddia etti.Ancak canlı yayın sonrası Uzman Psikolog Hasan Ersin ile görüşen Nazmiye D., Gülbeyaz K. ve torunu Fırat'ın tehditleri sonucu böyle konuştuğunu söyledi.

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Canlı yayında gözaltı

Kaybolan Çiçekler programının canlı yayına bağlanan genç kız 15 gün boyunca, Gülbeyaz K. ve torunu tarafından alıkonulduğunu ve işkenceye uğradığını anlattı. İstanbul Emniyetine bağlı ekipler canlı yayında bulunan Gülbeyaz K.'yı gözaltına aldı.

4 yıl kesinleşmiş hapis cezası ortaya çıktı

Uzman psikoloğun gözetiminde konuşan Nazmiye K., 19 yaşındaki Fırat tarafından verilen ilaçlarla uyutulup tacize uğradığını, işkence gördüğünü anlattı. Fırat K.'nın 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, Nazmiye K.'nın ise genç kızı ölümle tehdit ettiği iddia edildi.