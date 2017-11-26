Yeni Şafak Pazar Eki'nde bu hafta

Yeni Şafak Pazar Eki, her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden farklı konular ile evlerinize konuk oluyor.

Kültür sanatın en güzel içerikleri bu hafta yine Yeni Şafak 'Pazar Eki'nde okuyucular ile buluştu. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün öneminden Naim Süleymanoğlu'na, 'Balığın yanında ne yenir?' sorusundan Kudüs'te barışı temsil eden ailelere kadar birbirinden farklı konular sizleri bekliyor.

İşte Pazar Eki'nin en dikkat çeken haberleri:

İyi öğretmen ezber bozar

Ankara Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bilişim teknolojileri öğretmeni olan Selçuk Yusuf Arslan, Nisan ayında Toronto’da Microsoft tarafından STEM Öncüsü kategorisinde 'Harikalar Yaratan Öğretmen' olarak seçildi.

HAYAT Selçuk Yusuf Arslan Öğrencileriyle ödüle doymuyor

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İmgesi olmayan kaybolur

Çöl İşaretçileri ve Bab'aziz filmlerinin yönetmeni Nacer Khemir, yeni filmi Fısıldayan Kumlar ile yeniden seyirci karşısında olacak. Filmlerinde Müslüman toplumların yaşadığı kayıplara değinen Tunuslu yönetmen, "Varolanı kopyalamak yerine çağa uygun imgeler bulmalıyız. İmgesi olmayan kaybolur" diyor.

HAYAT İmgesi olmayan kaybolur

Türk dizileri çok abartılı

Türk seyircisine yabancı dizileri sevdiren Lost ve Prison Break'in yönetmeni Bobby Roth, Türkiye'de film çekmek istediğini söylüyor. Genç yönetmenlere de öğütler veren Roth, "Türk dizileri çok abartılı ve operatik" diyor.

HAYAT Türk dizileri çok abartılı

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'Barış Manço bize ilham veriyor'

Saharut Çölü’nden dünyaya seslenen Anna RF, kendine has tarzı, müzikle birleştiriyor ve lezzetli bir müzik seyri sunuyor. Dünyanın birçok yerini keşfe çıkıp doğuyla batı ezgilerini oryantal ve modern enstrümanlar, analog ve dijital seslerle birleştirip kendi özgün tarzlarından ortak bir his oluşturuyorlar. Geçtiğimiz yıllarda birçok kez İstanbul’da sahne alan grubun Türkiye’de de geniş bir hayran kitlesi var.

HAYAT Barış Manço bize ilham veriyor

Süleymanoğlu idolümüzdü

Geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan efsane haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nu bir başka haltercimiz Halil Mutlu ile konuştuk. Meşhur karenin hikayesini de anlatan Mutlu, "Türkiye'ye Naim abi sayesinde geldim. O bizim idolümüzdü" diyor.

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HAYAT Süleymanoğlu idolümüzdü

Kudüs'ün asırlık barış melekleri

Asırlardır dinler şehri olarak bilinen Kudüs’teki “Kıyamet Kilisesi”nin anahtarını iki Müslüman aile muhafaza ediyor. Nusibeh ve Joudeh aileleri şehrin barış ve huzur içinde yaşandığının göstergesi olan bu muhafızlığı 14 asırdır devam ettiriyor. Mezhepler arası savaşın önüne geçtiklerini belirten Read Nusibeh, “Kudüs’teki barışı Müslümanlar koruyor” diyor.