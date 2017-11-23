'Yeni Türkiye'yi öğretmenlerimizin gayretleriyle inşa edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her platformda adaleti, dayanışmayı, kardeşliği savunuyoruz. Sadece teknolojik ve ekonomik büyümenin bir ülkenin geleceği için yeterli olmadığını, beşeri kalkınmanın da elzem olduğunu ifade ediyoruz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Buğday" filminin galasının ardından yaptığı konuşmasına, Türkiye'nin "medarı iftiharlarından" olarak nitelendirdiği usta yönetmen ve senarist Semih Kaplanoğlu'nu yeni filmi dolayısıyla tebrik ederek başladı.

Kaplanoğlu'nun eşini de kutlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ehli hünerin kadrini bilmekte büyük bir hünerdir. 'Buğday' filminin de Sayın Kaplanoğlu'nun 'Bal' filminde olduğu gibi yurt içinde ve yurt dışında hak ettiği ilgiyi göreceğine inanıyorum. Elbette zaman zaman haddini bilmeyen, kaliteyi hazmedemeyen, nezaket fukarası şahıslar da çıkabiliyor. Bunlara verilecek en güzel cevap sevgiyi korumak, işini en güzel, en kaliteli şekilde yapmaya devam etmektir."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, filmin, gerek teknoloji ve bilim gerekse tabiatla kurulan ilişkileri çok ciddi şekilde sorgulamaya yönelttiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Tüketim hırsının körüklendiği, hedonizmin teşvik edildiği bir sürecin bizi götüreceği yer hiç de parlak bir yer olmayacaktır. Aynı şekilde kapitalizmin sınır, ilke ve değer tanımadan yaygınlaştığı bir düzende insanla beraber doğanın da tahribata uğraması mukadderdir. Bunun için biz her fırsatta 'merhametli büyüme' diyoruz. Bunun için her platformda adaleti, dayanışmayı, kardeşliği savunuyoruz. Sadece teknolojik ve ekonomik büyümenin bir ülkenin geleceği için yeterli olmadığını, beşeri kalkınmanın da elzem olduğunu ifade ediyoruz."

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Çevreye zarar veren her teknolojinin, hayatı kolaylaştırıcı olursa olsun aslında namlusu insana dönmüş bir silah olduğuna işaret eden Erdoğan, "İçinde bulunduğumuz ekosistemi tahrip eden her adımın sonu felakettir. Bu noktada acilen bir özeleştiriye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Erdoğan, filmi bu açıdan da son derece anlamlı bulduğunu vurguladı. Filme katkı veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Erdoğan, ayrıca filmde görev alan sanatçıları, kameramanından teknisyenine kadar tüm sinema emekçilerini tebrik etti.

"Tüm eğitimcilerin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ayrıca tüm eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm öğretmenlerimize şahsım, milletim ve ülkem adına şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında şehit olanlar ile afetlerde, kazalarda kaybettiklerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum. Görevlerini hakkıyla yerine getirmiş, ülkesine ve milletine hayırlı nesiller yetiştirmiş bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize de hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler Allah'tan niyaz ediyorum."

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Türkiye'nin bugünlere gelmesinde en büyük payın öğretmenlerin olduğunun altını çizen Erdoğan, "Ne yaparsak yapalım öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyeceğimizi hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu anlayışla 15 yıldır her alanda eğitim-öğretim sistemimizi geliştirmeye, öğretmenlerimizin çalışma şartlarını iyileştirmeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da faaliyetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz. Yeni Türkiye'yi ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan öğretmenlerimizin gayretleriyle inşa ve ihya edeceğiz." dedi.

"Türk sinemasının nerelere geldiğini göstermesi bakımından önemli"

Filmi izlerken Kaplanoğlu'ndan filme ilişkin bazı bilgiler aldığını aktaran Erdoğan, Kaplanoğlu'nun "filmin yapımındaki emeğin 5 yıl olduğu" ifadesini anımsattı ve "Atılan bu adımla gerçekten sinema dünyasında Semih beyin bu kararlılığı, bu azmi Türk sinemasının da nerelere geldiğini, gelmekte olduğunu göstermesi bakımından çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

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Erdoğan, filmin içeriğine ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Aynı anda bir tarafta Amerika'dayız, bir tarafta Almanya'dayız, bir tarafta Türkiye'deyiz. Türkiye'nin içinde bir tarafta Konya'dayız, bir tarafta Nevşehir'deyiz velhasıl Aksaray'dayız. Bütün dünyayı bize 'Buğday' filminde o karıncanın azmiyle batıyla doğuyu gezdirerek, bu arada da tabi buğdayambarlarına nasıl ulaşacağımızı da göstermesi bakımından gerçekten çok ama çok anlamlıydı. Şahsım ve milletim adına Semih bey kardeşimi tebrik ediyorum, kutluyorum. Başarılarının artarak devamını diliyorum. 'Marifet iltifata tabidir.' ifadesi inşallah 'Buğday' filmiyle de karşılığını bulacaktır diye inanıyorum."

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından eşi Emine Erdoğan ile birlikte Kaplanoğlu ve eşi Leyla İpekçi'ye hediye takdim etti.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Kaplanoğlu ailesiyle fotoğraf çektirdiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ile eşleri, Kaplanoğlu'nun annesinin elini öptü.