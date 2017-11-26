HayatYıldız Kenter balkondan bakınca gözyaşlarına boğuldu
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Yıldız Kenter balkondan bakınca gözyaşlarına boğuldu

Tiyatronun usta ismi Yıldız Kenter, Öğretmenler Günü’nü kutlayan öğrencilerinin ziyaretiyle duygu dolu anlar yaşadı. Evinin bahçesinde toplanan öğrenciler Yıldız Kenter'e sürpriz yapınca usta sanatçıyı ağlattılar.

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Öğrencilerini bahçesinde gören Yıldız Kenter, gözyaşlarını tutamadı.
Öğrencilerini bahçesinde gören Yıldız Kenter, gözyaşlarını tutamadı.

Tiyatro ve sinemanın ünlü oyuncuları, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde usta sanatçı Yıldız Kenter’i unutmadı. Aralarında Erdal-Güzin Özyağcılar, erkan can, Bennu Yıldırımlar, Berna Laçin ve Volkan Severcan’ın da bulunduğu isimler, öğretmenlerinin Bebek’teki evinin önünde buluştu.

Oyuncular, çiçekler, balonlar ve hediyelerle Kenter’i balkona çağırdı. Milliyet'in haberine göre, uzun zamandır evinde dinlenmeye çekilen sanatçı, balkona çıkınca, büyük bir alkış koptu. Kenter, hep bir ağızdan “Hocam, hocam” diye bağıran öğrencilerini görünce, duygusal anlar yaşadı. Ellerini havaya kaldırıp, oyuncuları selamlayan sanatçı, gözyaşlarına boğuldu.

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