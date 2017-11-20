İDO'dan sefer iptalleri-İşte İDO iptal edilen seferler-20 Kasım

İDO iptal edilen seferler listesini haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. İDO tarafından duyurulan iptal seferleri ve saatlerini sayfamızdan görebilirsiniz.

Hızlı Feribot ve Dış Hat Deniz Otobüsleri İptal Seferler

20-11-2017 16:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

20-11-2017 17:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot

20-11-2017 17:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

20-11-2017 18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot

20-11-2017 18:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

20-11-2017 18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

20-11-2017 19:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

20-11-2017 21:00 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

21-11-2017 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

21-11-2017 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

Deniz tahmin raporu 24 saatlik

Denizlerde fırtına bekleniyor

Meteorolojiden yapılan uyarıda, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Akdeniz’de kuvvetli fırtına beklendiği açıklandı.

Bursa Valiliği, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda bilgilendirirken, fırtına sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da denizcileri uyardı. Deniz yolunu kullanacak olan vatandaşlara hava durumuna bakmadan hareket etmemeleri gerektiğini belirten yetkililer, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Akdeniz’de 6 ile 10 kuvvetinde 60-100 kilometre/saat fırtına şeklinde esmesi beklendiğini söyledi.Fırtınanın Salı günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Göller yöresi ve Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Marmara, Kıyı Eğe, Batı Karadeniz'in batısı, Antalya, Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin, Konya, Karaman, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Hakkari ve Bitlis'te kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, batı ve kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Antalya Körfezi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Marmara, Kıyı Eğe, Batı Karadeniz'in batısı, Antalya, Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin, Konya, Karaman, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Hakkari ve Bitlis'te kuvvetli (21-50 kg/sa) olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım ve hortum riski) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Antalya Körfezi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden soba zehirlenmeleri başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.