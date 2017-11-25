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İnternetten kaçak sigara satan zanlı tutuklandı-Kayseri haber

Kayseri'de, internetten kaçak sigara sattığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Haber Merkezi AA
İnternetten kaçak sigara satan zanlı tutuklandı

İnternetten kaçak sigara satan zanlı tutuklandı

Kayseri'de, internetten kaçak sigara sattığı belirlenen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internetten değişik isimler altında sahte hesaplarla kaçak sigara satışı yapan kişinin F.E. olduğunu tespit etti.

Kayseri'ye giriş yaptığı belirlenen F.E, Anbar Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçtı.

Kısa süren kovalamacanın ardından Keykubat Mahallesi'nde yakalanan zanlının aracında, bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla da yargılandığı öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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