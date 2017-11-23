iPhone X fiyatı ne kadar? Apple iPhone X yarın satışa çıkıyor!​

Apple iPhone X fiyatı ne kadar? Ülkemizde yarın satışa çıkacak olan yeni iPhone X'in fiyatı merak edilmeye başlandı. Amerikalı teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz aylarda tanıtımını gerçekleştirdiği yeni tepe seviye modeli iPhone X hakkında merak edilen tüm detayları sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz.

Yarın sabah saatleri itibariyle iPhone X, gümüş ve uzay grisi seçenekleriyle, apple.com.tr ve Apple Store’ların yanı sıra Apple Yetkili Bayileri’nden satışa sunulacak.

Türkiye'de iPhone X, 64 GB için 6 bin 99 TL, 256 GB için ise 6 bin 899 TL fiyatlarından satılarak kullanıcılara sunuluyor.

iPhone X'in özellikleri neler?

iPhone X ekran noktasında 5.8 inç’lik OLED ekrana sahip. Ekran içerisinde ise 1125 x 2436 piksel ekran çözünürlüğü olan iPhone X’i kullanacaklar, True Tone özelliği ile ortama göre ekran parlaklığını ayarlayabilecek, 3D Touch özelliği ile yüzlerini telefonlarına parola koyabilecek. Ekran noktasında son olarak iPhone X, 625 nit güce sahip ekran parlaklığı hizmeti tanıyor.

Ağırlığı 174 gram olan iPhone X, Apple A11 Bionics, tümleşik M11 yardımcı hareket işlemcisi ile hizmet veriyor. 3 GB RAM’e sahip telefonun arka kamerası12 megapiksel f/1.8 ve 12 megapiksel f/2.4 (OIS destekli) 60 fps 4K, 240 fps 1080p video kaydı hizmeti sağlıyor. Ön kamerası ise 7 megapiksel, f/2.2 diyafram açıklığına sahip, 1080p video kaydı ve Face ID kamerası ile taliplilerinin karşısına çıkıyor.