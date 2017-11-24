iPhone X fiyatı ne kadar? iPhone X çılgınlığı

Cihazı uzun süredir bekleyen vatandaşlar, satış stantlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Apple’ın akıllı telefonu iPhone’un en son cihazı iPhone X, bu gece saat 00.00’dan itibaren Ankaralılar için satışa çıkarıldı.

IPHONE X FİYATI NE KADAR?

İlk satış günü için düzenlenen kokteyle vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 6 bin 100 ile 7 bin TL arasındaki fiyatlardan satılan cihazın talipleri, Türkiye’deki ilk kullanıcılar olmak için stantlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Raflardaki yerini alan cihaz, saatler içinde tükendi. Vatandaşlar, cihazı çok beğendiklerini, haftalar öncesinden satın almak için sipariş verdiklerini ve daha önceki modellerle kıyaslanamayacak kadar iyi olduğunu söyledi.