ÖZGÜN

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İşte

iptal edilen BUDO seferleri!

Haber Merkezi AA
İptal edilen BUDO seferleri haberimizde.

İptal edilen BUDO seferleri haberimizde.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 14.30, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 15.00, Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) 16.00 seferleri, hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.

İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 10.45, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 11.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 12.30, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 13.00 seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

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