BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 14.30, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 15.00, Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) 16.00 seferleri, hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.

İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 10.45, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 11.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 12.30, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 13.00 seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.