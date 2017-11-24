Isparta ve Burdur'da acemi erler yemin etti

Isparta ve Burdur'da, acemi er ile Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitim gören 245 asteğmen adayı için yemin töreni düzenlendi.

Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında gerçekleştirilen yemin törenine, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir ve Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Piyade Albay Ferat Vural ile askerlerin aileleri katıldı.

Eğitimlerini tamamlayan 6 bin 396 asker, silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti.

Tuğgeneral Bozdemir, yaptığı konuşmada, ordunun en önemli örf ve adetlerinden olan and içme töreninin manevi değerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Bu yeminin bayrağın, milletin ve toprağın sonsuza kadar yaşayacağının ifadesi olduğunu belirten Bozdemir, yemin eden askerlerin en iyi yerden eğitim aldığını vurguladı.

Asker ailelerinin evlatlarıyla onur duyması gerektiğini vurgulayan Bozdemir, "Askerlerin eğitimlerini tamamladıktan sonra yapacakları mücadele ve görev, en az Malazgirt'te Alparslan'ın, İstanbul'un fethinde Fatih'in, Çanakkale'de, Sakarya'da Büyük Taarruz'da Mustafa Kemal'in emrinde zaferden zafere koşan Mehmetçiğin görevi kadar kutsaldır." dedi.

Konuşmaların ardından, bando eşliğinde tören geçişi yapıldı. Daha sonra aileler, çocuklarıyla bir araya gelerek özlem giderdi. Asker aileleri kavuşma sırasında sevinç gözyaşı döktü.

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 245 asteğmen adayı, komando beresi taktı, yemin etti.

Dağ Komando Okulu Komutanı Piyade Albay Fatih Köroğlu, edilen yeminin devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne uzanan bütün kolların kesileceğinin, kem bakan gözlerin oyulacağının ifadesi olduğunu söyledi.

Komando andının okunmasının ardından askerler aileleriyle bir araya geldi.

- Burdur'da 3 bin 500 acemi er yemin etti

Burdur Binbaşı Maruf Kışlası 58. Piyade Eğitim Alayı'nda eğitim gören acemi askerler için yemin töreni düzenlendi. Birlik sancağının yerini almasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende 1997/4 Tertip kısa dönem 3 bin 500 acemi asker yemin etti. Kışlaya ilk katılan erlere Burdur Valisi Şerif Yılmaz ödüllerini verdi.

Protokol üyeleri eğitim, spor ve bakım branşlarında başarılı olan erlere başarı belgelerini takdim etti. Törende, yemin eden erler piyade marşını okundu.

Piyade Albay Hakan Tutucu, törende yaptığı konuşmada, askerlerin ettikleri yemine bağlı kalarak vazifelerini namus bilerek çalışacaklarını, parolalarının vatan, bayrak ve şeref olacağını söyledi.

Geçiş töreninin ardından aileler çocuklarıyla bir araya gelerek özlem giderdi. Askerler ailelerine kavuştuklarında duygu dolu anlar yaşandı.