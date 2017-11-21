İstanbul’da 2 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacak-İstanbul haberleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesine 2 bin yeni çarşı ve mahalle bekçisi alınacak. Bekçilik için başvurular 24 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar alınacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden çarşı ve mahalle bekçisi alımına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

2 bin kişilik Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadrosu tahsis edileceği aktarılan açıklamada, görevlendirilen bekçilerin İstanbul’un 39 ilçesinde görev yapacağı aktarıldı.

Belirtilen kadro dahilinde adaylarda aranan şartların Devlet Personel Başkanlığı, Valilik, 39 Kaymakamlık, İl Emniyet Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu resmi internet sitelerinde yayımlandığı aktarılan açıklamada çarşı ve mahalle bekçisi unvanında görev almak isteyen ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine şahsen başvuru yapan adayların son başvuru tarihinin 24 Kasım 2017 saat 17.00 olduğu bildirildi.

Açıklamada, başvuruda bulunanların en az lise veya dengi okul mezunu olmak, başvuru yaptığı ilde 1 yıldır ikamet ediyor olmak, askerlik görevini yapmış olmak, 30 yaşından gün almamış olmak, 6 aydan fazla hapis cezasından hükümlü bulunmaması gerektiği aktarıldı. Açıklamada devamla şu ifadelere yer verildi:

“Başvurusu kabul edilen adaylar sözlü ve yazılı sınavlarda başarılı olan, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olan ve sağlık kurulu raporunda Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışmasında mahsur görülmeyenler’’ olarak kategorize edilecek ve 2018 yılı Ocak ayı içerisinde atamaları yapılacak. Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadrosuna dahil edilen çalışanlar, İçişleri Bakanlığınca İstanbul’a bağlı 39 ilçede görevlendirilecek.”