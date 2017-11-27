İzmir’de sağanak yağmur zor anlar yaşattı-İzmir hava durumu 27 Kasım

İzmir’de akşam saatlerinde başlayan yağmur etkisini artırırken, yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü, trafikte de aksamalar meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir yaptığı yağış uyarısı tüm yurdu olduğu gibi İzmir’i de etkisi altına aldı. Akşam saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini artırarak devam etti. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, trafikte de aksamalar oluştu. Bazı bölgelerde trafik kilitlendi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Yağış aralıklı olarak devam edecekMeteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, metrekareye 14 kilogram yağış düştü. Kuvvetli bir yağış beklenmediğini belirten yetkililer, yağmurun bugün ve yarın aralıklı olarak devam edeceği bilgisini verdi.

İZMİR HAVA DURUMU

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Adana, Mersin, Konya, Aksaray, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Çanakkale ve Edirne çevreleri, Denizli ve Isparta'nın güney kesimleri, Burdur'un doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli, Muğla çevreleri ve Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette, İç ve Güney Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetlice (30-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kıyı Ege (İzmir ve Aydın), Antalya'nın batı ilçeleri, Denizli ve Isparta'nın güney ilçeleri, Burdur'un doğu kesimleri, Çanakkale ve Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli(21-50 kg/m2), Muğla çevreleri ve Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, hortum riski) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.