İzmir'de trafik kazası

İzmir haberleri - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa'dan İzmir istikametine giden Yakup Kösedağ idaresindeki 35 PCG 49 plakalı yolcu minibüsü, Kemalpaşa-İzmir karayolu 4. kilometrede, Furkan Ceylan'ın kullandığı 35 PEC 33 plakalı otomobil ile Mehmet İnci yönetimindeki 34 BSK 06 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Kösedağ ve Ceylan ile minibüsteki 4 yolcu yaralandı.
Sağlık ekiplerince İzmir'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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