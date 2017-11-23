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İzmir haberleri - İzmir'de trafik kazası: 6 yaralı

İzmir'de trafik kazası

İzmir haberleri - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yolcu minibüsü ve 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri ağır 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
İzmir'de meydana gelen trafik kazası sonucunda 6 kişi yaralandı.

İzmir'de meydana gelen trafik kazası sonucunda 6 kişi yaralandı.

İzmir haberleri - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa'dan İzmir istikametine giden Yakup Kösedağ idaresindeki 35 PCG 49 plakalı yolcu minibüsü, Kemalpaşa-İzmir karayolu 4. kilometrede, Furkan Ceylan'ın kullandığı 35 PEC 33 plakalı otomobil ile Mehmet İnci yönetimindeki 34 BSK 06 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Kösedağ ve Ceylan ile minibüsteki 4 yolcu yaralandı.

Sağlık ekiplerince İzmir'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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