Juventus Barcelona canlı izle! Dev maç hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte ayrıntılar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupta oynanan 4 maçta 10 puan toplayan Barcelona lider konumunda. Öte yandan Juventus ise oynanan 4 maçta 7 puan topladı ve ikinci sırada yer alıyor. Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, evinde Barcelona'ya karşı kazanarak Barcelona ile puanını eşitlemek istiyor. Barcelona ise Juventus'a karşı kazanarak gruptan lider çıkmayı garantilemek istiyor.

JUVENTUS BARCELONA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Allianz Stadyumu'nda (Juventus Stadyumu) oynanacak karşılaşmada Sırp hakem Milorad Mazic düdük çalacak. Mazic'in yardımcılığını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic üstlenecek. Türkiye saatiyle 22:45'te başlayacak olan ve binlerce futbolseverin heyecanla beklediği karşılaşma, Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Kanal Bilgileri: TV6 SE , Sirius 2/3 (5.0E) , Viasat , 395,beIN Sports 1 HD France , Astra 1C,1H / 2C (19.2E),TVP 1 HD , Hot Bird 1/2/3/4/6 (13.0E),ORF1 , Astra 1C,1H / 2C (19.2E) , ORF , 3950,ORF 1 HD , Astra 1C,1H / 2C (19.2E) , ORF , 1469,TV3+ , Sirius 2/3 (5.0E) , Viasat , 360,Sport TV2 , (30.0 W),Sky Sport HD 3 (D) , Astra (19.2E) , SKY,Veronica/DisneyXD HD , Astra 1D/3A (23.5E)

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