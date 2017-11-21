Kastamonu'da kar yağışı etkisini giderek gösteriyor. Kastamonu’da etkili olan kar yağışı, bazı ilçelerde elektrik tellerini kopardı. Öğrenciler ise kar yağışlarının görüldüğü Kastamonu'da yarın okullar tatil mi sorusunun cevabını merak ediyor.

Kastamonu'da yarın okullar tatil mi?

Kastamonu'da etkili olan kar yağışları nedeniyle okulların tatil edilmesi bekleniyor. Tatil bekleyen öğrenciler için resmi kurumlardan ise herhangi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar, elektrik tellerine hasar vererek bazı tellerinde kopmasına neden oldu. Elektrik tellerinde hasar oluşması sonrasında Ağlı ilçesine bağlı Hacıoğlu Mahallesinde elektrik verilemiyor. Kar yağışının etkili olduğu birçok bölgede ve köy yerleşim alanlarında iletişim ve elektrik kesintilerinin yaşandığı öğrenildi.



Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü, kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olacağını belirterek, hava sıcaklığının ise eksi derecelere kadar düşmesinin beklendiğini açıkladı. Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü, vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca Pınarbaşı-Azdavay karayolunda da kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle araçlar, yolda ilerlemekte büyük güçlük çekerken, yüksek kesimlerde de etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yollarının birçoğunun kapandığı belirtildi.