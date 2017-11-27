Kayserispor Medipol Başakşehir özet ve goller-Maç kaç kaç bitti?

Kayserispor Medipol Başakşehir maç özetini, golleri ve önemli dakikaları sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile Medipol Başakşehir karşılaştı. Zorlu mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıdan skor bilgilerini, maçın kaç kaç bittiğini, özet ve gollerin görüntülerini sayfamızdan bulabilirsiniz. İşte maçtan tüm detaylar.

Mircea Lucescu Kayseri’de

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu Kayserispor-Medipol Başakşehir maçını izledi.Mircea Lucescu, Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Kayserispor - Medipol Başakşehir maçını tribünden izledi. Ligin formda iki ekibinin üst sırayı ilgilendiren karşılaşmasını yardımcısıyla birlikte izleyen Lucescu’nun sık sık not aldığı görüldü.

Kayserispor M. Başakşehir maçından dakikalar

Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Kayserispor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk 45 dakikası 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

9. dakikada hızlı kullanılan taç atışında defansı hazırlıksız yakalayan Deniz topu ceza sahası içerisindeki Umut’a gönderdi. Müsait pozisyonda Umut’un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

25. dakikada defansın arkasına atılan uzun topla buluşan Mendes’in kaleyi çaprazdan gören noktada yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

35. dakikada Deniz’in sağ kanattan ceza sahasına girdiği pozisyonda karambol yaşandı. Defansın uzaklaştıramadığı topu bir anda önünde bulan Umut’un vuruşunda meşin yuvarlak Volkan’da kaldı.

38. dakikada Caiçara’nın sol kanattan yaptığı ortada defans topu kornere çıkardı. Kullanılan köşe vuruşunu savunma topu uzaklaştırdı ancak İrfan topu tekrar kafayla ceza sahasına gönderdi. Ceza sahası içerisinde topu önce kontrol eden Adebayor’un vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

KAYSERİSPOR M. BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ



Stat: Kadir Has

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Ahmet Narin xx, Hakan Yemişken

Kayserispor: Muammer xx, Lopes xx, Şamil x, Umut xx, Deniz xx, Mendes xx, Sapunaru x, Boldrin x, Badji x, Kana Bıyık xx, Atilla x

Yedekler: Lung, Levent, Espinoza, Güray, Meleg, Berkant, Stajiljkovic, Erdal, Kucher

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Clichy x, Attamah xx, Epureanu x, Visca xx, De Costa x, Adebayor xx, İrfan xx, Frei x, Caiçara xx, Gökhan x

Yedekler: Mert, Napoleoni, Mevlüt, Hakan, Trindade, Uğur, Alparslan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Umut (dk. 9) (Kayserispor), Adebayor (dk. 38) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Deniz, Lopes (Kayserispor)