Kış lastiği zorunlu mu? Lastikçilerde kış yoğunluğu

Türkiye genelinde 1 Aralıkta başlayacak kış lastiği uygulaması nedeniyle Tekirdağ’da lastik satışı ve değişimi yapan işletmelerde yoğunluk yaşamaya başladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2012 yılında yürürlüğe giren ‘zorunlu kış lastiği uygulaması’ dolayısıyla, araç lastiklerini değiştirmek isteyen vatandaşlar bu yılda teknik servislere akın etti. İşini son güne bırakmak istemeyen araç sahipleri teknik servis önlerinde kuyruklar oluşturdu. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde bulunan yeni sanayide lastikçiler, yoğunlukların başladığını söyledi.

“4 milimetre aşağısında ise kışın performans vermez”

Kış lastiklerinin performansına değinen, Tekirdağlı lastik ustası Sadık Orakçı, “Yoğunluğumuz başlıyor, kış lastiklerini değiştirmeye başladık. Şoför arkadaşlarımıza can güvenlikleri için kış lastiklerini kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Kış lastiklerimizi ölçtükten sonra, 4 milimetrenin altına düşen yani 4 milimetre aşağısında ise kışın performans vermez. En aşağı 6 milimetreden aşağı olmayacak” dedi.

“Sadece çeker lastiklere değil dört lastiği takmak gerekiyor”

Yoğunluğun günden güne artığını belirten lastik satıcısı Gürkay Bargur, güvenlik için olması gereken bir uygulama olduğunu aktararak, “Kış lastiğinin faydaları halk arasında bilinen kar lastiği değil, kışla alakalı bir şeydir. 7 derecenin altında, bu lastiklerdeki silikon yapı donmayı engelliyor. Bu da fren mesafesini kısaltıyor, güvenliğimiz için iyi bir şey kış lastiği. Sadece çeker lastiklere değil dört lastiği takmak gerekiyor. Bunun nedeni ön tutuyor, arka kayıyor, arka tutuyor ön kayıyor. Bunu engellemek güvenliğimizi şansa bırakmamak için kış lastiğini öneriyoruz. Fiyatlarımız ortalama 100 TL den başlayıp yeni lastikler için yukarıya doğru yükselmektedir. Değişimler 4 lastik 50 TL ayrıca lastikleri sezonluk olarak lastik otelimizde saklıyoruz. Bu da güzel bir hizmet, şu anda da gördüğünüz gibi bayağı bir yoğunluk var. Son zamana kalmadan güvenliğimiz için karla alakalı değil dediğimiz gibi 7 derecenin altında kış güvenliği için kış lastiği takmalıyız” ifadelerini kullandı.

Aracına kışlık lastikleri takmak için sıraya giren Orhan Kızılaslan, “Güvenliğimiz için kış lastiği takmamız gerekiyor. Can taşıyoruz burada artık paradan puldan ziyade cana önem vermek lazım onun için lastikleri değiştirdik yani önemli bir şey bu” dedi.

Kurala uymayan araç sahiplerine 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri kış lastiği takmayanlara 715 lira ceza uygulanacak.

Ankara’ya kar yağdı lastikçiler bayram etti

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı en çok Ankaralı lastikçileri sevindirdi. Araçlarının lastiklerini değiştirmek için Ankaralılar lastikçilere akın etti.

Yaşanan yoğunluk ile ilgili İHA muhabirine konuşan oto lastik ustası Çahan Yaman, "Hava sıcaklığı düştü. Ve ondan sonra kar bir anda bastırınca, herkes lastik değiştirmeye akın etti. Geçen senelere oranla talep aynı. Emniyetli bir sürüş için kışın araç sahiplerine kış lastiği kullanmalarını tavsiye ediyorum. Kış lastiği kar düştüğünde alınan bir ürün değildir. Ekim aylarında lastiklerini takarak bu son dakika sıkıntısına girmemelerini öneriyorum" dedi.

Kış lastiği taktıran sürücü Serkan Soyaltun ise, "Kış ayı geldi. Kışlık lastikleri taktırma ihtiyacı duyduk. Sürücü arkadaşlara tavsiyem, illa kar yağmasını beklemesinler. Zamanında lastiklerini değiştirsinler. Yoksa kazalara sebep olabilirler. Karlı ve buzlanma olan yollarda görüş mesafesini korusunlar. Özellikle ani frenlerden kaçınsınlar. Hepimizin güvenliği için kış ekipmanlarını araçlarında bulundursunlar" ifadesini kullandı.

Yaşanan yoğunlukla ilgili çalışanları lastikçi çalışanları ise 150’ den fazla aracın lastiğini değiştirdiklerini, işlerin çok yoğun geçtiğini söyledi.