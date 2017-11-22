Konya Haberleri: 40 ilde FETÖ operasyonu: 134 gözaltı kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, TSK içerisinde yapılanan bir kısım FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları anlaşılan şahıslara yönelik başlatılan soruşturmalar çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, etaplar halinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin itiraflarıyla yeni bilgilere ulaştı. TSK’da örgüt üyelerine mahrem imamlık yaptıkları anlaşılan 134 kişinin kimlikleri tespit edildi. Bugün sabah saatlerinde Konya merkezi 40 ilde 134 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Konya’da gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 3’ü yakalanarak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Ülke genelinde gözaltına alınacak şüphelilerin Konya’ya getirilmesi bekleniyor.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerin askeri personele, “genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mesulü” pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları öğrenildi.