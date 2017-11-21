Kütahya'da etkili olan yağışlar yerini kar yağışlarına bıraktı. Mevsimin ilk kar yağışı kendisini gösterdi. Peki önümüzdeki günlerde Kütahya'da havalar nasıl olacak?

Kütahya 5 günlük hava durumu

Kütahya’ya mevsimin ilk karı yağdı. Sabaha karşı başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı, kentin yüksek kesimlerin beyaza bürüdü. Kar yağışının bugün de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Park etmiş araçların ve ağaçların üzeri karla kaplanırken, kar kalınlığı yer yer 4-5 santimetreye kadar ulaştı. Karın yüksek kesimlerde 10 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

Bu arada, Kütahya merkeze mevsimin ilk yoğun karının yağması vatandaşları sevindirdi.Vatandaşlar, "Kar rahmettir, berekettir. Beyaz güzelliğini tadını çıkartıyoruz" dediler.



Yetkililer, kar yağışı nedeniyle köy yollarında şimdiye kadar herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını bildirdiler.

Yetkililer, ayrıca, buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlara uyardı.