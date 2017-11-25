Liverpool ve Chelsea puanları paylaştı-İngiltere Premier Lig haberleri

İngiltere Premier Lig'de bugün oynanan maçta Liverpool ile Chelsea berabere kaldı.

Zirve yarışından kopmak istemeyen Liverpool, sahasında son şampiyon Chelsea'yi ağırladı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 65. dakikasında ev sahibi ekip Mohamed Salah ile öne geçti. Chelsea'nin 85. dakikada Willian ile beraberliği sağladığı maçta başka gol olmadı ve iki ekip puanları paylaştı.

Bu beraberliğin ardından puanını 26'ya yükselten Chelsea üçüncü sırada yer alırken, 23 puanlı Liverpool beşincilikte kaldı.

Ligde son 5 haftayı 2 galibiyetle kapatan Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United, sahasında Brighton Hove Albion'ı ağırladı. Rakibini 66. dakikada Dunk'un kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup eden ev sahibi takım, haftayı kayıpsız geçti.

Manchester United, geçen yıl eylül ayından bu yana Old Trafford Stadı'ndaki yenilmezlik serisini 39 maça çıkardı. Bu karşılaşmalarda 28 galibiyet alan Manchester ekibi, 11 mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Crystal Palace-Stoke City: 2-1

Manchester United-Brighton Hove Albion: 1-0

Newcastle United-Watford: 0-3

Swansea City-Bournemouth: 0-0

Tottenham-West Bromwich Albion: 1-1

Liverpool-Chelsea: 1-1