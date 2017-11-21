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Manisa hava durumu - Manisa’ya yılın ilk karı düştü

Manisa’ya yılın ilk karı düştü

Manisa hava durumu haberimizde. Meteoroloji tarafından yapılan son dakika açıklamalarının ardından beklenen kar yağışları kendini gösterdi. Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışları görüldü. Peki önümüzdeki günlerde Manisa'da havalar nasıl olacak?

Haber Merkezi Diğer, IHA
Manisa'da etkili olan soğuk havaların ardından kar yağışları kendini gösterdi.

Manisa'da etkili olan soğuk havaların ardından kar yağışları kendini gösterdi.

Fotoğraf: IHA

Manisa'da havalar nasıl olacak sorusunun cevabını Yeni Şafak aracılığı ile öğrenebilirsiniz. Manisa’nın Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde yılın ilk kar yağışı başladı.

Manisa hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre Türkiye’yi etkisi altına alacak olan soğuk hava sistemiyle birlikte Manisa başta olmak üzere tüm yurtta ciddi yağış uyarısı gelmişti. Gün boyu belirli aralıklarla yağış alan Manisa’nın Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde yeni günün ilk saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Demirci - Kütahya Simav karayolu ile Demirci - Balıkesir Sındırgı karayolunun yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinatörlüğü tarafından karla mücadelede greyderler yollara düştü.

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