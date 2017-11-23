Mehmetçik korkusu

Afrin’de Türkiye sınırı boyunca tünel kazan PKK, terör eğitimlerini yer altında sürdürüyor. Yeni Şafak, terör örgütünün Afrin tünellerine ait fotoğraflara ulaştı. Dünya medyasında ilk kez yayınlanan fotoğraflarda, PKK’nın kilometrelerce uzunluktaki tünellerden sınırın Türkiye ve İdlib tarafına dek mevzilenerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına en yakın bölgelerde gözetleme noktaları inşa ettiği görülüyor. Örgütün Kandil’den atanan yeni elebaşısı Mahmud Berhadan, Conka ve Basel Haya köylerine ek kamplar kurdu. Yerin altındaki tüneller dışında Afrin bölgesindeki eski düğün salonları ve pazar yerleri de terör örgütünce eğitim alanlarına dönüştürüldü. 2012 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Afrin’de toplam 13 kamp inşa eden örgüt, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve Mehmetçik korkusuyla yer üstü faaliyetlerini tamamen sonlandırdı.

SÖZDE ‘DİRENİŞ HATLARI’

Kandil’den atanan sözde Afrin askeri sorumlusu Mahmud Berhadan, 4 aşamalı bir planı uygulamaya koydu. Afrin’i ‘Cinderes-Şeyh Hadid’, ‘Mabadli-Raco’, ‘Şaran-Bülbül’ ve ‘şehir merkezi’ olmak üzere 4 askeri bölgeye ayıran Berhadan, olası bir TSK operasyonuna karşı sınırdan başlayarak 4 aşamalı mukavemet hattı inşa ettirdi. Berhadan, birinci ‘direniş’ hattına PKK müttefiki Arap unsurlardan oluşan Ceyş el-Aşair, Ceyş el-Şimal ve Ceyş el-Suvvar militanlarını konuşlandırdı. Terör elebaşı, ikinci hatta ise zorla silah altına alınanlar ve ‘tecrübeli’ teröristlerin karışık olarak bulunduğu birliği yerleştirdi. Sözde üçüncü direniş hattına ‘sivil komünler’ adı verilen grup mevzilenirken en son bölüm olan şehir merkezinde ise asayiş birimi tahkim edildi.

Geçitler cephanelik

Türkiye sınırına 5 kilometre uzaklıkta yer alan Raco bölgesinde tren hattına ait tüneller ABD’nin verdiği silah ve cephanelerin saklandığı depolara dönüştürüldü. Son 3 aylık dönemde 700’den fazla terörist, sınır boyunca kazılan yer altı tünellerinde çalıştırıldı. Bahse konu tünellerin bazıları tank ve zırhlı kamuflajı için kullanılır hale getirildi.

Tonlarca bomba

İslahiye-Halep tren hattının geçtiği tünelleri de kullanan örgüt, ek kazılar yaparak 20 kilometreden fazla uzunluğa sahip bir yer altı ağı oluşturdu. PKK, derinliği yer yer 4 metreyi bulan tünellerle birlikte sınırın hemen dibini ise mayınlarla doldurdu. Aynı tünellerde toplanma ve sevk noktaları ile özel toplantı salonları da inşa eden teröristler, TSK operasyonunda ilk hattın kaybedilmesi durumunda tüm tünelleri patlatmayı hedefliyor.

Köstebek yuvası

Sınır boyunca kazılan tünellerin Türkiye’ye bakan kısmına ve İdlib’teki TSK mevzilerinin çok yakınına menfezler açan PKK-PYD, bu bölgelere gizli gözetleme noktaları inşa etti. Buralara keskin nişancılar ve havan topları yerleştiren terör örgütü, menfez nöbetini günün her saati devam ettiriyor. Afrin’in batısındaki Burç el-Abdullah Dağı’na telsiz istasyonu kuran PKK-PYD, bölge geneliyle iletişimi bu istasyondan sağlıyor. PKK, aynı dağın kuzeye bakan kısmında yer alan eski mağarayı da silah ve mühimmat deposuna çevirdi.

Talimat katilden

DEAŞ bahanesiyle Suriye’nin kuzeyini ABD desteğiyle işgal eden PKK/PYD, Türkiye’nin Afrin operasyonu başladığında örgütün izleyeceği hareket tarzını da belirledi. ABD’nin sömürge valisi, aynı zamanda PKK’nın üst yöneticiliğini yapan Brett McGurk’le Haseke’de biraraya gelen terör elebaşıları, ‘Müslüman katili’ McGurk’ten, “Saldırının hedefine Erdoğan’ı koyun” talimatı aldı. Buna göre PKK, hem Suriye hem de Irak’ta ‘diktatör Erdoğan’ ve ‘Kürt düşmanı AK Parti’ söylemini yaygınlaştıracak. Sözkonusu karapropaganda, işgalci örgütün yönettiği medya organları ve yine örgüt tarafından bastırılan broşürler aracılığıyla yapılacak.