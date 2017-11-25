Meteoroloji'den Batı Akdeniz'de sağanak uyarısı-İl il hava durumu 25 Kasım

Meteoroloji, Batı Akdeniz bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Açıklamada, sağanak nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerden itibaren Antalya'nın batı kıyıları, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Edirne'nin güney kesimleri ve zamanla Trakya'nın batısı ile Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde gerçekleşecek yağışların; yarın (Pazar) sabah saatlerinde Antalya'nın Finike, Kumluca ve Kemer ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile iç bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu bölgelerde artacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında zamanla kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de kuzeydoğudan kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Antalya'nın batı kesimlerinde gerçekleşecek olan yağışların; yarın (Pazar) sabah saatlerinde Finike, Kumluca ve Kemer ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.