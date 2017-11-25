ÖZGÜN

Meteorolojiden Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli zirai don ve buzlanma uyarısı

Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ile Bingöl için zirai don ve buzlanma uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi AA
Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ile Bingöl için zirai don ve buzlanma uyarısı yapıldı.

Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ile Bingöl için zirai don ve buzlanma uyarısı yapıldı.

Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ile Bingöl için zirai don ve buzlanma uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de yarın sabaha kadar havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında 1-2 derece düşüş beklenen bölgede, rüzgarın değişik yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif zirai don ve buzlanma riski bulunuyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.