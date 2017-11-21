ÖZGÜN

Mevlid Kandili 2017 ne zaman? Google Mevlid Kandili tarihini yanlış veriyor

Mevlid Kandili bu hafta içerisinde idrak edilecek. Rebiülevvel ayı içerisinde büyük bir öneme sahip olan Mevlid Kandili için arama motoru devi Google yine yanlış tarih verdi. Geçtiğimiz dönemlerde de hatalı tarihler gösteren Google, 29 Kasım’da idrak edilecek olan Mevlid Kandili’ni 30 Kasım olarak gösteriyor. Kafası karışan vatandaşlar ise Mevlid Kandili ne zaman sorusunun cevabını merak ediyor.

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29 Kasım Perşembe gecesi idrak edilecek olan Mevlid Kandili tarihini Google yanlış olarak veriyor.

29 Kasım Perşembe gecesi idrak edilecek olan Mevlid Kandili tarihini Google yanlış olarak veriyor.

Mevlid Kandili ne zaman sorusunu Google yanlış cevaplıyor. Diyanet takvimine göre 29 Kasım’da idrak edilecek kandil, Google’a göre 1 gün sonra idrak edilecek. Google üzerinde ‘Mevlid Kandili ne zaman?’ araması yapan kullanıcılar, kandil tarihini 30 Kasım’ı 1 Aralık’a bağlayan gece olarak görüyor.

Google'dan Mevlid Kandili ne zaman sorusuna yanlış tarih

Google üzerinde arama yapıldığında kullanıcılar yanlış tarih ile karşılaşıyor.

Yukarıdaki görselden de görüldüğü üzere 'Mevlid Kandili ne zaman?' aramasında Google 30 Kasım tarihini gösteriyor.

Diyanet Mevlid Kandili tarihini açıkladı

Berat Kandili tarihini de yanlış vermişti

Dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitesi ve arama motoru Google'da Berat Kandili'nin günü yanlış veriliyordu. Miladi takvime göre Mayıs ayının 10. gününü 11. gününe bağlayan gece idrak edilecek Berat Kandili, Google'da 1 gün sonra olarak gösteriliyor.

Pakistan'da Mevlid kandili heyecanı sokaklara böyle yansıdı
AA

Pakistan'da Mevlid kandili heyecanı sokaklara böyle yansıdı

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili sebebiyle Pakistan'ın Karaçi kentinde binalar, cadde ve sokaklar ışıklandırıldı.


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