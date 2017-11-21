Mevlid Kandili 2017 ne zaman? Google Mevlid Kandili tarihini yanlış veriyor

Mevlid Kandili ne zaman sorusunu Google yanlış cevaplıyor. Diyanet takvimine göre 29 Kasım’da idrak edilecek kandil, Google’a göre 1 gün sonra idrak edilecek. Google üzerinde ‘Mevlid Kandili ne zaman?’ araması yapan kullanıcılar, kandil tarihini 30 Kasım’ı 1 Aralık’a bağlayan gece olarak görüyor.
Google'dan Mevlid Kandili ne zaman sorusuna yanlış tarih
Google üzerinde arama yapıldığında kullanıcılar yanlış tarih ile karşılaşıyor.
Yukarıdaki görselden de görüldüğü üzere 'Mevlid Kandili ne zaman?' aramasında Google 30 Kasım tarihini gösteriyor.
Diyanet Mevlid Kandili tarihini açıkladı
Berat Kandili tarihini de yanlış vermişti
Dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitesi ve arama motoru Google'da Berat Kandili'nin günü yanlış veriliyordu. Miladi takvime göre Mayıs ayının 10. gününü 11. gününe bağlayan gece idrak edilecek Berat Kandili, Google'da 1 gün sonra olarak gösteriliyor.
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