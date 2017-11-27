Mevlid Kandili Mesajları-En güzel resimli, kısa ve anlamlı kandil mesajları 2017

Mevlid kandili mesajlarını haberimizde sizler için derledik. Rebiülevvel ayının 12. Gecesi, yüce Allah (c.c) tarafından dünyaya getirilen Hz. Muhammed (s.a.s) Efendimizin doğum gününü idrak ediyoruz. Bu yıl Mevlid kandili 29 Kasım 2017 Çarşamba gününe denk geliyor. Bu değerli geceyi tüm İslam alemi dualarla, Mevlid kandili mesajlarıyla sevdikleriyle paylaşacak. Sizler için hazırladığımız yazımızdan en güzel, anlamlı, dualı, kısa ve resimli mevlid kandili mesajlarını görebilirsiniz. Mevlid kandilinde yapılması tavsiye edilen ibadetleri de sayfamızdan bulabilirsiniz. Özellikle resimli kandil mesajları yollamak isteyenler sayfamızdan beğendiklerini yakınlarıyla kolayca paylaşabilirler. İşte 2017 Mevlid kandili mesajları.

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2017

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Kandiliniz mübarek olsun.

Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah'a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun kandili mübarek olsun.

Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandiller.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. Hayırlı kandiller!

Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

Varligi ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, hayırlı kandiller.

Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadetkervana gelip kapında dursun. Bütün melekler sizinle, dualarınız kabul Mevlit Kandilin Mübarek Olsun…

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Mevlit Kandilin Mübarek Olsun…

Bu gece mevlit gecesi dua edelim. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af olsun. Mevlit Kandilin Mübarek Olsun…

Ey güzeller güzelinin geldiği bu gece gecelerin en güzelisin. Bu doğuş hepimizin doğuşu, bu gece her yer apaydın olsun. Mevlit Kandiliniz Mübarek Olsun…

Gönlünüz ferah, aklınız sıhhatli olsun. Mevlit Kandiliniz Mübarek Olsun…

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun.

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun.Mevlid Kandiliniz kutlu olsun.

Mübarek Mevlid kandilinizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammed in ve ala ali seyyidina Muhammed. Kandiliniz mübarek olsun.

Cennete il çağrılacak olanlar varlıkta da darlıkta da Allah’a en çok hamd edenlerdir. (Hadisi Şerif) Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Bugün Peygamber efendimizin doğduğu gündür. Peygamber efendimiz yılında rebi’ül evvel ayının gecesi doğmuştur. Her yıl bu günde müslümanlar peygamberimizin dünyaya gelişini dualarla anarlar. Bu gece eller semaya kalkar, yürekler yaratana onun için açılır. Kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece Cenab-ı Hak’ın, kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir Hepimiz için hayırlı olsun!

Allah’ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e. Hayırlı kandiller. .

- Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

-Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için,insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için.Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlüt kandiliniz mübarek olsun. .

-Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

- Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.

-Allah hepimize Efendimiz'in(sas)şefkatiyle dünyaya bakabi

-Biz Seni ancak âlemlere Rahmet olarak Gönderdik (Enbiya' 107) - Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun

-"Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir." Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Hayırlı Kandiller

-Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Râsulallah . Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun, bu kandilde İslam birliği için dua etmeyi, dünyadaki zulmün bitmesini Allah'tan istemeyi unutmayalım.

-Sana uymayan ölçü hayat olsa teperim! İyi ki doğdun ya Resulullah. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun

-Hayırlı Kandiller "Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül Gel, o bayıltan renklerinle gönlüme dökül"

-Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği, umutlu ve sevgi dolu kandiller olması dileğiyle Hayırlı Kandiller .

-"Peygamber efendimiz o büyük mahkemede ümmetim diye secde ederken. Rabbimize vereceği listede bulunmak dileğiyle." Hayırlı Kandiller.

-Herkese hayırlı kandiller diliyorum. Cenabi Mevla o kutlu doğumun manasını idrake bizi muvaffak kılsin.

-Hangi görüşten olursak olalım; gelin bu gece Peygamber Efendimizin şefaat sancağı altında olabilmek için dua edelim.. Hayırlı kandiller..

-Herkese hayırlı kandiller diliyorum. Tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle...

-"Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür." Hayırlı Kandiller

Bu gece peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa SAV 'in dünyaya şereflendirdiği gecedir. O peygamber ki insanların sapıklıkta sınır tanımadığı, cehalette en üst seviyelere ulaştığı, küfür ve şirkin kölesi olduğu bir zamanda dünyaya şeref vermiş ve dünyaya ilahi bir nur, rahmani bir şifa olmuştur. Dualarımız bu gece eksik olmasın, kalplerimiz imanla dolsun, kandiliniz mübarek olsun!

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydan-I gazada cihad eden gibi Allah yanında rütbesi vardır.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.”

”Mevlid kandiliniz mübarek olsun. ALLAH sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.”

”Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, ışığın gölgeyle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere. Mevlid Kandilin Mübarek Olsun.”

”Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Mevlid kandiliniz kutlu olsun.”

”Allah’ım! Rahman sıfatının hakkı için onu hak yoldan ayırma, ayağını kaydırma, kalbini bulandırma, can acısı duyurma, sevdiklerinden ayırma. Eve hep mutlu, huzurlu ve bereketli olsun. Duaları kabul, ibadetleri makbul olsun. Peygamber Efendimiz şefaatçisi olsun. Her şey gönlünce olsun. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.”

”Bu gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun kandiliniz mübarek olsun.”

”Barış ve sevginin birleştiği, dostlukların daha çok büyüdüğü, hüzünlerin azaldığı, belki durgun belki yorgun, yinede mutlu ve umutlu nice hayırlı kandillere.”

”Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.”

”Allah’tan sevgi, sağlık ve mutluluk diler bu mübarek gecede dualarınız kabul, kandiliniz kutlu olsun.”

”Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.”

Hu diyelim dilde zikir yurekte şükür olsun. Hayy diyelim iman da aşk ihsan da vuslat olsun.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun..

-Tarihte bugün: Güneş'in Mekke'den doğduğu saptandı. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun....

-Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun

-Mübarek günler vardır , beraberce kutlamak için . Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun .

-"Es -Selamun Aleykum; Nuruyla alemimizi Şereflendiren Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanızı dileriz. ~Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun~

-'Süphesiz, Allah ve Melekleri Peygambere Salat Ediyorlar.' Ey iman edenler! Sizde ona Salat edin, Selam edin.Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun

-Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

- Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim.

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Kandiliniz mübarek olsun.

Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için kandiller vardır kutlamak ve af dilemek için. Kandiliniz mübarek olsun.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

Mevlid Kandili

Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

Mevlid Kandili bütün insanlığa sevgi, rahmet, huzur ve barış getirsin. Sevgili Peygamberimizi daha iyi tanımamıza vesile olsun.

Mevlid-i Nebi etkinlikleri başladı

Hz. Peygamber’in doğumu olan Mevlid-i Nebi etkinlikleri, Prof.Dr. İhsan Süreyya Sırma’nın verdiği “Hz. Peygamber’i Nasıl Anlamalıyız” başlıklı konferansla başladı.

Hz. Peygamber’in doğumu olan Mevlid-i Nebi, tüm yurtta çeşitli programlarla kutlanmaya başlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün etkinlikler kapsamında düzenlediği Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma’nın konuşmacı olarak katıldığı “Hz. Peygamber’i Nasıl Anlamalıyız?” başlıklı konferansın açılış konuşmasını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptı.

Mevlid-i Nebi’nin ülke genelinde çeşitli etkinliklerle idrak edileceğini aktaran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, konferans öncesi yaptığı kısa konuşmada, “İnsanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak üzere Rabbimizin gönderdiği yüce Peygamberimizin doğumunun sene-i devriyesinin heyecanı artık bütün dünyayı kaplamaya başladı. Biz de o heyecanı birlikte yaşamak için bu yılın Mevlid-i Nebi etkinliklerini bugün başlatmaya karar verdik” dedi.

Hz Peygamber’in Kur’an-ı Kerim’de bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı olarak gönderildiğine işaret eden Başkan Erbaş, “Hz Peygamber şahitliğini, müjdeciliğini, uyarıcılığını, davetini ve tebliğini yaptı. Vazifesini yerine getirdi ve Rabbine yürüdü. Şimdi bu vazife alimlerin üzerinde, bizim üzerimizde. Esasında bütün Müslümanlar bundan sorumlu ama öncelikli olarak ilim adamlarının, din adamlarının görevi. Bundan sonra Efendimizin bize emanet etmiş olduğu bu görevleri, bizler ve bizim gibi din hizmetinde bulunan insanlar yapacaklar. Cenab-ı Hak, en güzel şekilde yapmayı nasip eylesin" diye konuştu.

Konferansa konuşmacı olarak davet edilen Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Hz. Peygamber’in hayatından kesitler anlatarak, İslam dünyasında yaşanan sorunlara bakıldığında Müslümanların Hz Peygamber’i ve İslam’ı yeniden anlaması gerektiğini söyledi.

Mevlid kandili mesajlarını haberimizde sizler için hazırladık. Kandil mesajlarının yanı sıra bu anlamlı gece hakkındaki merak edilen tüm detayları sayfamızdan bulabilirsiniz.

