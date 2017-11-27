Mevlid kandili ne zaman? Diyanet 2017 Mevlid kandili tarihini açıkladı!
Mevlid kandili ne zaman idrak edilecek? Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yayınlanan dini günler takvimine göre, 2017 Mevlid kandilinin ne zaman olduğu belli oldu. Mevlid kandili ile ilgili merak edilen tüm detayları haberimizden görebilirsiniz.
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Mevlid kandili ne zaman? 2017 yılının sonlarına yaklaştığımız bu günlerde Müslüman alemi için en değerli günlerden olan Mevlid kandilini idrak edeceğiz. Diyanet'in dini günler takvimine göre, bu yıl Mevlid kandili 29 Kasım Çarşamba gününe denk geliyor. İşte Mevlid kandili hakkında detaylı bilgiler.
2017 Mevlid Kandili ne zaman?
Mevlid Kandili'ne az bir zaman kala, hangi gün kutlanacağı merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri'nin 2017 Dini Günler takvimine göre Mevlid Kandili bu yıl 29 Kasım Çarşamba gününe denk geliyor.
Mevlid
Mevlid kelimesi, “doğum, doğum yeri ve doğum vakti” gibi anlamlara gelir. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in doğumunu anlatmak için kullanılan “mevlîd-i nebî” Türkçemiz’de kısaca mevlid kandili olarak anılır. Mısır’da Fâ-tımîler döneminde başlatılan Hz. Peygamber’in doğumunu anma ve kutlama törenleri, çok geçmeden Eyyûbîler tarafından benimsenerek çeşitli törenler ve şenlikler yapılmış, âlim, şair, din ve devlet işlerinde yararlık gösterenlere hil‘atler giydirilmiş ve hediyeler verilmiştir. Daha sonra mevlid törenleri İslâm dünyasında yaygınlık kazanarak günümüze kadar devam etmiştir. Esasen Resûlullah’ın doğum yıldönümünü kutlama maksadıyla başlayan mevlid töreni giderek, Kadir, Mi‘rac, Regaib ve Berat gecelerinde veya sünnet, evlenme, ölüm, deprem gibi önemli olaylar vesilesiyle yapılmaya başlanmış ve toplumsal geleneğimizde yer alan önemli bir dinî-kültürel öğe olmuştur.
Osmanlılar döneminde mevlid törenine ayrı bir önemin verildiği bilinmektedir. Osmanlı’nın ileri döneminde Mevlid Alayı diye anılan görkemli törenlerde şeyhülislâm, vezirler ve diğer askerî ve mülkî erkân, büyük müderrisler, belli bir düzen içinde rebîülevvel ayının on ikisinde Sultan Ahmed Camii’nde yerlerini alırlardı. Padişahın gelmesinden sonra vaazlar verilir, mevlidhanlar tarafından Süleyman Çelebi’nin yazdığı mevlid okunur ve bu esnada Medine’den getirilmiş olan hurmalar camide bulunanlara ikram edilirdi. Günümüzde de Türkiye Diyanet Vakfı Peygamberimiz’in doğumunu anmak ve kutlamak amacıyla o haftayı “Kutlu Doğum Haftası” olarak ilân etmiş ve yüzyıllardan beri süregelen bu geleneğe ayrı bir anlam katmıştır. Bu hafta münasebetiyle çeşitli ilmî, fikrî, dinî paneller ve sempozyumlar yapılmakta, çeşitli alanlarda yarışmalar düzenlenmektedir.
Edebiyatımızda Peygamberimiz'in doğum günü olan bu kutlu günü anlatan birçok eser yazılmıştır. Bunlar içinde Süleyman Çelebi’nin yazdığı mevlid, Osmanlı’dan beri halen ülkemizde değişik vesilelerle coşkuyla, bir âyin atmosferi içerisinde okunmakta ve dinlenmektedir.
Mevlid okuma ve okutmanın bid‘at olduğu şeklinde birtakım iddialar gündeme getirilmiştir. Bid‘at, Hz. Peygamber zamanında olmayan “dinî” mahiyetli bir hususun sonradan dine sokuşturulması, dinden sayılması olarak tarif edilir. Mevlid okuma ve okutmanın bid‘at olarak nitelendirilebilmesi için ona, “Ölünün kırkıncı gününde veya sene-i devriyesinde mevlid okutmak gereklidir” demek gibi dinî bir gereklilik veya ibadet şeklinde bir muhteva yüklenmesi gerekir. Mevlid okumanın gerekli, vâcip veya mendup olduğu iddia edilmediğine, en fazla bunun hoş ve güzel bir gelenek olduğu bilinip kabul edildiğine göre bunun bid‘at olarak değerlendirilip, insanların kafasına kuşku sokmak son derece yanlıştır. “Mevlid okunacağına hatim okunsa, Kur’an’dan bir bölüm (aşr) okunsa daha sevap ve daha faziletli olmaz mı?” şeklindeki bir itiraz da yersizdir. Kur’an okumak, namaz kılmak daha sevap ve faziletli bir davranıştır, ama burada mesele sadece sevap meselesi değildir. Mevlid, toplumsal bir coşkunun, Hz. Peygamber sevgisinin ve ona bağlılığın üst düzeyde edebî ve estetik olarak hissedilmesi, yaşanması ve dışa vurulması demektir. Kur’an okumakla mevlid okumayı birbiriyle mukayese etmek veya birini diğerine alternatif göstermek yerine ikisini ayrı ayrı ve her birini kendi yeri ve amacı doğrultusunda değerlendirmek ve yaşatmak daha doğru olur.
Burada hatırlanması ve hatırlatılması gereken önemli bir husus vardır; o da, mevlid gibi dinî eğitim ve coşkuyu içeren sosyal ve geleneksel törelerin aslî ibadetlerin yerine geçmediği, bu tür sosyal ödevlerin kişileri üzerlerine bizzat gerekli olan namaz, oruç, Kur’an okuma, infak ve yardım gibi dinî yükümlülüklerden muaf tutmadığı hususudur. Ancak günümüzde, özellikle de toplumumuzun dinî konularda sağlıklı ve doğru şekilde bilgilendirilmemiş kesimlerinde mevlid, türbe ziyareti, Kur’an okutma, mübarek gün ve gecelerde dinî törenlere katılma gibi daha çok şekille ilgili dindarlığın hayli rağbet gördüğü ve bunun giderek dinî vecîbelerin yerini aldığı da üzülerek müşahede edilen bir gerçektir. Halbuki bütün bunlar, özde yakalanan ve yaşatılan dindarlığı ve gerçek dinî vecîbeleri güzelleştiren ve kolaylaştıran tâli ve şeklî katkılar olarak tanınmalı ve bilinmelidir.
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Mevlid-i Nebi Haftası Hicri Takvime göre kutlanacaktır"
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı yeni kararla "Peygamber Efendimizin doğduğu, dünyamızı ve alemleri şereflendirdiği günün içerisinde yer aldığı hafta Mevlid-i Nebi haftası adıyla Miladi Takvime göre değil Hicri Takvime göre kutlanacaktır" dedi.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağa, Konya’da Zeliha Akpınar Camisi ve Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Temel Atma Töreni’ne katıldı.
Törende konuşan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Bildiğiniz gibi önümüzdeki hafta Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif ettiği günün olduğu Mevlid-i Nebi gecesini kutlayacağız. Mevlid Kandili’ni kutlayacağız halk tabiriyle. Bundan önce Peygamber Efendimizin doğduğu alemleri ve dünyamızı şereflendirdiği günün içinde yer aldığı hafta, Kutlu Doğum Haftası adıyla her yılın Nisan ayı içerisinde kutlanıyordu. Aldığımız yeni bir kararla daha doğrusu Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı yeni kararla Peygamber Efendimizin doğduğu, dünyamızı ve alemleri şereflendirdiği günün içerisinde yer aldığı hafta Mevlid-i Nebi haftası adıyla Miladi Takvime göre değil Hicri Takvime göre kutlanacaktır. Önümüzdeki hafta bu konudaki yönetmelik değişikliği yayınlanacak ve 2018’den itibaren de Hicri Takvime göre Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirdiği hafta Mevlid-i Nebi Haftası adıyla kutlanmaya başlayacaktır. Ben şimdiden Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Mevlid-i Nebi gecenizi gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
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