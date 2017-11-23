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Son depremler: Muğla'da 5 şiddetindeki depremin ayrıntıları

Muğla'da 5 büyüklüğündeki deprem

Son depremler - Muğla'nın Ula ilçesinde deprem meydana geldi ve alınan bilgilere göre bir mahalledeki tüm evlerde hasar oluştu. Depremin şiddeti ise 5 olarak belirlendi. İşte Muğla'daki son depremler ve depremin ayrıntıları...

Haber Merkezi AA
Muğla'nın Ula ilçesinde 5 şiddetinde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 şiddetinde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: AA

Son depremler - Muğla'nın Ula ilçesinde yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem, kırsal Arıcılar Mahallesi'ndeki evlerin tamamında hasara neden oldu.

Arıcılar'da, deprem nedeniyle dağdan düşen büyük kaya parçaları mahalleye ulaşımın sağlandığı yolları kapattı. Bu yollar ile evlerde çatlaklar oluştu, yol kenarlarındaki bazı çam ağaçları devrildi.

Artçı sarsıntıların sürdüğü mahallede vatandaşların tamamı geceyi araçlarında ve evlerinin önünde ateş yakıp battaniyelere sarınarak geçiriyor.

Jandarma ekipleri bölgeyi dolaşarak halkı evlerine girmemeleri konusunda uyardı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de çatlakların oluştuğu evlerde hasar tespitine başladı.

- Evlerin tamamı hasarlı

Mahalle Muhtarı Salim Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremi şiddetli bir şekilde hissettiklerini ve hemen dışarı çıktıklarını söyledi.

Deprem anında büyük korku yaşadıklarını belirten Uysal, şöyle konuştu:

"Allah'a şükür can kaybımız yok; tek tesellimiz bu. Artçı sarsıntılar hala devam ediyor. Bu nedenle kimse evlerine girmiyor. Mahallemizde 25 hane var. Tamamında küçük ve büyük ölçekli çatlaklar var. Deprem nedeniyle dağdan düşen büyük kaya parçaları yolları kapattı. Devletimizden Allah razı olsun, tüm ekipler buraya geldi ve çalışmalara başladılar."

Mahalle sakinlerinden bazıları ise evlerinin önünde ateş yakarak beklemeye başladıklarını, çocuklarını ise araçlarında uyuttuklarını ifade etti.

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