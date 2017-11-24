Muğla'da göçmen kaçakçılığı yapan 4 kişi tutuklandı!

Muğla'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan organizatörler S.B, S.T. E.Y. M.A. ve M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi

Zanlılardan kaçakların geçişini organize ettiği öne sürülen S.B, S.T, E.Y. ve M.Y. tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'dan Dalaman'a araçlarla kaçakların geleceği bilgisine ulaşan Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün yol güzergahlarında yaptıkları uygulamada araçları durdurarak aramış, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 yabancı uyruklu ile kaçak geçişe aracılık ettikleri belirlenen S.B, S.T, M.A, E.Y. ve M.Y'yi yakalamıştı.