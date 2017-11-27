Muğla'da hortum paniği! Muğla hava durumu 27 Kasım

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde denizde çıkan hortum kısa süreli korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Karadere Mahallesi'ndeki Karadere Plajı'nda kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıkta deniz üzerinde hortum oluştu. Yaklaşık 2 dakika süren hortum çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Kıyıya yanaşmadan ormanlık alana doğru ilerleyen hortum gözden kaybolurken, bölgede hortumla birlikte yağış meydana geldi.

Karadere Muhtarı Hasan Topkaç, yaptığı açıklamada, yaşanan hortum nedeniyle mahalle sakinlerinin tedirgin olduğunu söyledi.

Muğla hava durumu

Mahalle halkının geçimini ağırlıklı olarak seracılıktan sağladığını anlatan Topkaç, "Geçtiğimiz günlerde Antalya'nın ilçelerinde yaşanan hortum nedeniyle seracılar büyük zarara uğradı. Biz de böyle bir şey olmasından korktuk. Çok şükür korktuğumuz başımıza gelmedi. İnşallah bir daha bölgede böyle bir afet yaşanmaz." diye konuştu.