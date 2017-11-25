Muğla’nın Ula ilçesinde deprem

Muğla’nın Ula ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye Muğla’nın Ula ilçesinde gece 00.49’da yerin 25 km derinliğinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Ula ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını söyledi. Civelek, yaptığı açıklamada, depremde ilk bilgilere göre can veya mal kaybı olmadığını ifade etti. İlçede ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü belirten Civelek, "Şu ana kadar olumsuz bir durum yok." diye konuştu. Öte yandan, ilçede saat 00.49'da gerçekleşen sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sokaklara çıktı. Polis ve jandarma ekipleri ise bölgede dolaşarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışma yaptı. Yine Ula ilçesinde 23 Kasım'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin bazı binalarda hasara yol açtığı 25 haneli kırsal Arıcılar Mahallesi'nde vatandaşların, geceyi kurdukları çadırlarda geçireceği öğrenildi.

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