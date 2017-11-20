​Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat'ta okullar tatil mi? Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat illerinde kar yağışının etkili olacağını açıkladı. Peki Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat'ta okullar yarın tatil mi? İşte tüm detaylar.

Meteoroloji'den yapılan hava durumu uyarıları

Yarın ( Salı) İç Anadolu'nun Doğusunda Kar yağışlarının Etkili Olması Bekleniyor!

Beklenen Hadise

Kar Yağışı

Beklendiği Yer

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun doğusunda görüleceği tahmin edilen kar yağışlarının Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat il merkezlerinde 2 ila 5 cm, yüksek kesimlerinde 5 ila 20 cm örtü yapması bekleniyor. Bölgede bu sezonun ilk kar yağışlarının görülmesi beklendiğinden başta yüksek kesimlerde olmak üzere kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İl il hava durumu tahminleri için tıklayınız

Başlama-Bitiş Zamanı

21.11.2017 07:00-21.11.2017 19:00

Hadisenin Şiddeti

Orta Kuvvette Kar

Oluşması Muhtemel Riskler

Ulaşımda Aksamalar - Buzlanma - Don Olayı

Alınabilir Önlemler

Don Tehlikesi ve Korunma Yöntemleri

Uyarı Yapan Merkez

Analiz ve Tahminler Şube Müdürlüğü

Kar Yoğunluğu Sınıflandırması

Hafif Kar 1 – 3 cm

Orta Kuvvette Kar 3 – 10 cm

Kuvvetli Kar 10 – 20 cm

Yoğun Kar 20 cm ve üzeri

Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat'ta okullar tatil mi?

Meteoroloji'nin açıklamalarının ardından Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat illerinde öğrenciler okulların tatil edilip edilmediğini merak etmeye başladı. Kar yağışı beklenen bu illerde okulların tatil edilmesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Resmi açıklamaları ve son gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.