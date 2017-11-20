​Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat'ta okullar tatil mi? Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat illerinde kar yağışının etkili olacağını açıkladı. Peki Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat'ta okullar yarın tatil mi? İşte tüm detaylar.
Meteoroloji'den yapılan hava durumu uyarıları
Yarın ( Salı) İç Anadolu'nun Doğusunda Kar yağışlarının Etkili Olması Bekleniyor!
Beklenen Hadise
Kar Yağışı
Beklendiği Yer
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun doğusunda görüleceği tahmin edilen kar yağışlarının Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat il merkezlerinde 2 ila 5 cm, yüksek kesimlerinde 5 ila 20 cm örtü yapması bekleniyor. Bölgede bu sezonun ilk kar yağışlarının görülmesi beklendiğinden başta yüksek kesimlerde olmak üzere kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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Başlama-Bitiş Zamanı
21.11.2017 07:00-21.11.2017 19:00
Hadisenin Şiddeti
Orta Kuvvette Kar
Oluşması Muhtemel Riskler
Ulaşımda Aksamalar - Buzlanma - Don Olayı
Alınabilir Önlemler
Don Tehlikesi ve Korunma Yöntemleri
Uyarı Yapan Merkez
Analiz ve Tahminler Şube Müdürlüğü
Kar Yoğunluğu Sınıflandırması
Hafif Kar 1 – 3 cm
Orta Kuvvette Kar 3 – 10 cm
Kuvvetli Kar 10 – 20 cm
Yoğun Kar 20 cm ve üzeri
Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat'ta okullar tatil mi?
Meteoroloji'nin açıklamalarının ardından Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat illerinde öğrenciler okulların tatil edilip edilmediğini merak etmeye başladı. Kar yağışı beklenen bu illerde okulların tatil edilmesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Resmi açıklamaları ve son gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.
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