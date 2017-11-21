Niğde’de okullar tatil mi? Yarın (22 Kasım) okullar tatil mi?

Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı 2 belde de okullar tatil edildi. Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı ve Keçikalesi beldelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 22 Kasım Çarşamba günü 1 gün süreyle tatil edildi.

Niğde Şoförler Odası’ndan kış lastiği uyarısı

Niğde Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sadullah Çarboğa, şehirlerarası yollarda ve şehir içinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüleri kış lastiği ve araç bakımları konusunda uyardı.Çarboğa, kış lastiği uygulamasının can ve mal güvenliği açısından önemli olduğunu söyledi.Niğde Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sadullah Çarboğa yaptığı yazılı açıklamada, “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2012’de yürürlüğe giren Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre şehirlerarası yollarda ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması 1 Aralık 2017 Cuma günü başlayıp 1 Nisan 2018 ‘de sona erecektir. Sürücülerin can ve mal güvenliği açısından kış lastiği kullanmaya hassasiyet göstermeleri önemlidir. Ayrıca yapılan denetimlerde ticari araçlarına kış lastiği taktırmayanlara 715 lira para cezası kesileceğini de hatırlatmak isterim” dedi.Araçların Kış Bakımı da önemliSürücülere araç bakımlarını yaptırmaları gerektiği konusunda da hatırlatmalarda bulunan Başkan Çarboğa, şunları söyledi: “Radyatör sistemindeki suyun donmaması için antifiriz kullanılmalıdır. Soğutma sistemini korozyona karşı korumak için yaz-kış kullanılması gereken antifriz, kışın soğutma sisteminin donmasını önler. Kış mevsimi önceden hava filtresini kontrol etmek, temizlemek veya kullanılmayacak durumdaysa değiştirmek gerekir. Yaz aylarında genişleyen V kayışı, özelliğini kaybeder. Kayışı germeniz mümkünse gererek kullanın, aksi takdirde kayışı değiştirmek gerekir. Çünkü gevşek kayış şarjı etkiler, vantilatörün devir daimini yavaşlatır. Dolayısıyla otomobilin sağlıklı çalışmasını etkiler. Ön cam sileceklerinin kış ayarlarının zorlu koşullarında iyi performans göstermesi için aşınmışsa değiştirilmesi gerekir. Yazın bunaltıcı sıcaklarında silecekler çabuk aşınmış olabilir. Silecekleriniz aşınmışsa, kendinizden kolayca değiştirebilirsiniz. Böylece yağmurlu ve karlı havalarda görüşünüz önemli ölçüde artar. Camı temizlemeye yarayan fıskiyeler sudaki kireç nedeniyle zamanla tıkanabilir. Fıskıyelerin uçlarını bir iğne yardımı ile açabilirsiniz. Alkol içermeyen uygun bir cam silecek sıvısı, cam yıkama sistemini sıfır dereceye kadar,donmaktan koruyabilir”