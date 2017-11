Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri! Resimli Öğretmenler Günü mesajları

Öğretmenler Günü mesajlarını ve sözlerini haberimizden takip edebilirsiniz. 24 Kasım Öğretmenler Günü okullarda büyük bir mutluluk içerisinde gerçekleşirken, uzakta olan öğretmenleriniz için ise en güzel mesajları gönderebilirsiniz. İlkokul, ortaokul, lise öğretmenlerinizin hayatınızdaki yeri her zaman farklıdır. Özellikle sevdiğiniz bir öğretmeniniz varsa unutmanız imkansızdır. Sizlere şefkat gösteren, yetiştiren öğretmenlerinize en güzel mesajları atarak onları mutlu edebilirsiniz.

Sen bir tek kanatlı bilgi meleğisin. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!Öğretmen, bir bahçıvandır. En güzel gülleri o yetiştirir. Hiç yorulmadan, bıkmadan, usanmadan bahçesindeki güllere su verir ve onların bakımını titizlikle yapar. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Öğretmenler, altın kanatlı kelebeklerdir. Çiçeklerin arasından hiç yorulmadan, devamlı uçarlar. Çiçeklerine toz kondurmamaya çalışırlar. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Başarım da sen varsın …kalbim ismini ansın. Saygılar senin olsun… sevgili öğretmenim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!



Vatanın dört bir yanında fedakarca çalışarak bu ulvi görevi layıkıyla yerine getiren bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlar, başarılarının devamını dilerim. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Gelecek nesillerimiz adına umut bağladığımız gerçek güç öğretmenlerimizdir. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN...



Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum.

Dünyanın en tatlı ögretmeninin ögretmenler günü kutlu olsun.

Saymakla tükenmez faziletlerin, zamanen ödenen o bedellerin, kıvancındır üstün talebelerin, iftihar ediniz siz öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğretmenlere çok büyük borcumuz vardır. Çünkü öğretmenlerimiz bize saygı.sevgi,eğitim,temizlik ahlak öğretmeye çalışır. vb. Öğretmenlerimize saygı ve sevgi duymalıyız.!. Öğretmenler günü kutlu olsun.!!

24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Hediye Fikirleri

Kişiye Özel Kalemler: Çok klasik gelebilir ancak, tüm öğretmenler gününde akla gelen ilk hediye seçeneği kalemler. Üzerine öğretmeninizin ismini ve soy ismini yazdırarak hazırlatabileceğiniz, çok anlamlı ve çok güzel hediye seçeneklerinden biri.

Çiçek: Bayan bir sınıf öğretmeniniz varsa, çiçekten daha iyi bir öğretmenler günü hediyesi düşünülemez:) Üzerine Öğretmeninize olan sevginizi anlatan bir de sevimli bir not eklediğinizde harika bir seçim olacaktır.

Yılın En iyi Öğretmeni Oscar Ödülü: Öğretmeninizi gururlandırmak isteyenler, başarılı ve gözünüzde en iyi öğretmen sıfatını hak eden öğretmeninize anlamlı bir armağan vermek isterseniz Oscar Heykelciği yine ideal bir seçim! Orijinal altın sarısı rengindeki Oscar Ödülü, en iyi öğretmenler günü hediyelerinden biri!

Çikolata: Çikolatayı seven bir öğretmeniniz varsa, Öğretmenler günü için hediyeniz şimdiden hazır demektir. O'na kaliteli markalardan güzel bir çikolata hediyesi

Kravat: Eğer öğretmeniniz erkek ise ona güzel desenli bir kravat hediye alabilirsiniz.

Öğretmenler Gününe Özel Ahşap Foto: Birkaç arkadaşınızla kendi aranızda para toplayarak ona özel bir hediye alabilirsiniz. Bu onu çok mutlu edebilir ve saklamasını sağlayabilir.

Özel Hediye Kol Düğmesi: Ona alabileceğiniz hediyelerin başında özel kol düğmesi de geliyor. Sanılanın aksine çok uygun fiyatlarda kol düğmeleri satılıyor. Bunlardan bir tane alarak ona özel olduğunu hissettirebilirsiniz.

Sizler de bu özel hediyelerden birini seçerek onları mutlu edebilirsiniz. Ama asla unutmayın. Öğretmenlerinizi gerçekten mutlu etmek istiyorsanız başarılı birer öğrenci olun.

24 Kasım 1928 tarihinde açılan Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri (24 Kasım Öğretmenler Günü) olarak kutlanıyor. İşte, bu kapsamda etkinliklerde kullanabileceğiniz en güzel öğretmenler günü şiirleri derlemesi:ÖğretmenA'dan başlar aydınlık,Bir taş koyar bütün yapılarda temele öğretmen.Soluğudur düşüncenin buğdaydan yalaza dekYeryüzünde ne varsa ondan gelmedir,Yeryüzü ile el ele öğretmenGöz gözdür o, uzakları görürüzAğızdır o, türkü söyleriz haykırırız günlerden.Ulaşırız erdem üstüne, gelecekler üstüne biz hepÇizer büyük değirmisiniUç olur da gergele öğretmen.Hey hey, burası bir dağ köyü, kurda kuşaBırakılmış göğün kıyısına bırakılmış83 toprak ev, 83 acı duman,Çoluğuyla, çocuğuyla 415 karanlıkKurtulacağız, el ayak kurtulacağız,Bir okul yapıla, bir gele öğretmen.Bir ışık, bir ışık daha,Gecelerin içindeki ejderlerle dövüşürNice istemeseler de, nice önleseler de,Uyandırır toplumunuİyiye, doğruya, güzele öğretmen.(Fazıl Hüsnü Dağlarca)Köy öğretmenleriYurdumuz uçsuz bucaksız,Gökte yıldız kadar köylerimiz var.Ama uzak, ama harap, ama garipsi..Alın benim gönlümden de o kadar.Uzak köylerimizde kuşlar gibiHer sabah çocuklar size uçar.Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç..Alın benim gönlümden de o kadar.Siz kara göklerin yıldızları,Işıtın yurdumuzu sabaha kadar!Ama düşe kalka, ama yiğit, ama umutlu..Alın benim gönlümden de o kadar.Çemişkezek'te, Patnos'ta, Malazgirt'te doğanlar!Malazgirt'e, Çemişkezek'e, Patnos'a gitmezseniz,Çocuklarınız öksüz kalır, yetim kalır,Köylere ışık iletmezseniz.Dağlara, vadilere, ovalaraTesbihler gibi saçılmış köyler,Rüzgara karşı bir bayrak,Sevinçle türküsünü söyler.Sevinçle türküsünü söylerBir idare lambası küçük, solgun.En azından üçyüz pare damUmudu en azından üçyüz çocuğun.Ve onlar saçları uzamış,Çatlak ellerinde çıkınları,Üç saat, dört saat ötelerdenYorgundur, sessizdir akınları.Ve onlar, yıldızlar gibiGözleri ışıl ışıl yananlar.Oyuncak için değil, kağıt, kalemKitap için gizlice ağlayanlar.Ve onlar aşıktan bilya,Sopadan at yapanlar.Kurt yavruları gibi, kuzular gibiDağ başlarını çınlatanlar.Çemişkezek'te, Patnos'ta, Malzgirt'te doğanlar,Bütün bunları düşünmelisiniz.Yüce ırmaklar gibi sessiz, sürekliKağnılarla, arabalarla, kamyonlarlaAkıp köylere gitmelisiniz!Yurdumuza ışık iletmelisiniz...(Cahit Külebi)ÖğretmenimKaranlık dünyama,Işıksın öğretmenimBilginin bekçisi,Canımsın öğretmenimIşıksın yolumda,Kuvvetsin kolumda,Açtın kollarını banaCanımsın öğretmenimHer sözün bir hazineBakışın ve sevginleAçtın her birimize kucakCanımsın öğretmenimKalpten izin silinmezSenden başkası övülmezSevginin eşi bulunmazCanımsın öğretmenim.Sevgili öğretmenim Sevgisinin sonu yok,Kalbinin şefkati çok,Gönlü büyük, gözü tok,Sevgili öğretmenim.Bilgisi ışık saçar,Sözleri gönül açar,Ruhum sevinçen uçar,Sevgili öğretmenim.Bekliyoruz yolunu,Sardık sağla solunu,Uzat bize kolunuSevgili öğretmenim.Toplandık dizi, dizi,Sev, okşa hepimizi,Sensin okutan bizi,Sevgili öğretmenim.Doğru yol gösterirsin,Okutur, eğitirsin,Bize bilgi verirsin,Sevgili öğretmenim.Seni candan severiz,Saygı duyar överiz,Ellerinden öperiz,Sevgili öğretmenim!..(Ali Osman Atak)Video: Öğrencileri şehit öğretmen Yılmaz'ı unutmadıÖğretmenler günü mesajları- Öğretmenim, bu mutlu gününüzde size sağlıkve mutluluklar diler, ellerinizden öperim. Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.(Hz. Ali)- Sen bahçemde tek gül, kalbimde tek cansın. Sen sevdiren öğretensin öğretmenler gününüz kutlu olsun canım öğretmenim.- Biricik öğretmenim canım öğretmenim iyiki varsın iyiki benimlesin. Sağol varol öğretmenler günün kutlu olsun.- Tüm bildiklerini bize öğrettin, millete faydalı bireyler ettin, kalemi kılıçtan çok keskinlettin, çareler ürettin sen öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...- Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!- Okumayı yazmayı hızlı düzgün saymayı her an dürüst olmayı sen öğrettin öğretmenim...- Sevgiyle, bilgiyle yoğurdun bizi, bu azimle aştık cahillik denizini, barışın güvercini, doğruluk hazinesi, inan ki sensin, can öğretmenim...