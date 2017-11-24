Öğretmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 5 yaralı

Kayseri’de öğretmenleri taşıyan aracın kaza yapması sonucunda 5 öğretmen yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Tomarza ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, öğretmenleri taşıyan 38 JR 141 plakalı araç yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle savruldu. Kazada yaralanan E.Ö. (36) Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine, A.A. (26), H.T. (54), D.G.O. (30) ve D.E. (28) ise Tomarza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Kayseri'deki 69 sanıklı FETÖ/PDY davası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüte finans sağladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında eski AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ile iş adamlarının da bulunduğu 18'i tutuklu 69 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle adliyenin konferans salonunda görüldü. Duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından savcı, mütalaasında tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamını istedi. Mütalaanın ardından mahkeme heyeti tarafından tutukluluğa ilişkin söz verilen sanıklardan eski Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Nurettin Okandan, daha önce etkin pişmanlıktan yararlanma talebinde bulunduğunu fakat mahkeme heyetinin bunu yeterli görmeyerek önceki duruşmada kendisini tutukladığını söyledi.

Bildiklerine ilişkin mahkeme heyetine yazılı dilekçe sunan Okandan, samimi şekilde pişman olduğunu söyledi.

2013 öncesi örgüt için burs ve kurban bağışı topladığını, 2015 yılına kadar oturmalara katıldığını anlatan Okandan, fakir çocuklara yardım amaçlı örgüte yardımda bulunduğunu, örgütün bu şekilde Türkiye ve dünyada çok para topladığını ifade etti.

2012 yılında "Kardeş Şehir Projesi" kapsamında iş adamlarıyla ABD'ye gittiklerini anımsatan Okandan, "Burada Pensilvanya'ya da giderek Fetullah Gülen ile yarım saat süren bir görüşme yaptık. Görüşmeleri M.Y. ayarladı. Melikşah Üniversitesi mütevelli heyetinde yer aldım. Burada himmet toplantıları yapılırdı, hiç katılmadım ama burada verilecek himmet bedellerini Memduh Boydak ve Hamdi Kınaş'ın belirlediğini biliyorum. Kardeşim, örgütün üst düzey isimlerinden Ekrem Dumanlı'yı evinde misafir etti ve ABD'de Gülen'i ziyaret etti." diye konuştu.

Okandan, yazılı savunmasıyla 2012 yılında yapılan ABD gezisinde çekilen bazı fotoğrafları mahkeme heyetine verdi.

"Örgüt, 2015 yılı ve sonrasında 'Dingtone' isimli bir program kullanmaya başladı"

Tutuklu sanıklardan Ersin Kıranatlıoğlu da etkin pişmanlıktan yararlanma talebinde bulunduğunu ancak mahkeme heyetinin ifadelerini yetersiz bularak kendisinin öncesi celsede tutuklanmasına karar verdiğini hatırlattı.

Oturmalara gittiğini, şirketlerin yönetiminde bulunduğunu ve 17-25 Aralık sürecinden sonra 5-6 ay devam ettiği oturmaların insanların artık gelmemesi üzerine dağıldığını dile getiren Kıranatlıoğlu, yaptığı yardımın, verdiği zekatın, bursun doğru yere gitmeyeceğini önceden hiç düşünmediğini söyledi.

Örgütün "il imamı" Sıtkı Baş'ın kaçması üzerine 2015 yılında yerine Konya'dan Mustafa isimli kişinin geldiğini ve kendisinin simasını gördüğünü belirten Kıranatlıoğlu, "Örgütün, 2015 yılı ve sonrasında 'Dingtone' isimli bir program kullanmaya başladığını öğrendim. (Aynı yapıya ait başka bir davada firari sanık) İlhan Miraboğlu söyledi. Yanımda hocayla bu program üzerinde görüştü. Kayseri'de örgütün gayrimenkulleri N.S. üzerinden yapılıyordu. Kapatılan Melikşah Üniversitesine arsa operasyonu yapılmadan 1, 1,5 ay önce Kerim hoca bize, 'Kaçın, operasyon yapılacak.' demişti. Ben kaçmadım."

Tutuklu sanıklardan Mesut Haskahveci de etkin pişmanlık talebinin reddedildiğini ve öncesi duruşmada tutuklandığını kaydederek ifadesini mahkeme heyetine yazılı sundu.

Dilekçesinde, örgüte ilişkin 8 yıl boyunca gördüklerini ve yaşadıklarını anlattığını ifade eden Haskahveci, tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanıklardan Cüneyt Gazezoğlu, iddianamede yer alan örgüte ait ABD'de bulunan bir okula 40 bin dolar havale ettiği iddiasına ilişkin, bu parayı kendisinin değil, bu yapıya ilişkin başka bir davadan yargılanan kardeşi Halit Gazezoğlu'nun yatırdığını ve kardeşinin bunu kendisinin verdiğine ilişkin dilekçeyi de mahkemeye sunduğunu söyledi.

15 aydır tutuklu bulunduğunu ve 3 aydır hastalıkla mücadele ettiğini ifade eden Gazezoğlu, daha sağlıklı koşullarda tedavi olabilmek için tahliyesini istedi.

Tutuklu sanıklardan Suat Somyürek, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, sahibi olduğu akaryakıt istasyonunda satış yapmadığına yönelik iddialar ve tanık beyanlarına ilişkin, o gece LPG satışının yapıldığını, yaşanan araç yoğunluğundan dolayı benzin ve gazda bazı aksamalar olduğunu öne sürdü.

Kayseri'de darbe teşebbüsü gecesi yakıt satmayan 8 istasyon olduğunu ve bu yerlere ilgili mercilerce ceza kesildiğini anlatan Somyürek, buna rağmen kendisinin içeride, diğerlerinin dışarıda olduğunu belirtti.

Diğer tutuklu sanıklar da haklarındaki iddiaları reddederek tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, ara kararında etkin pişmanlıktan yararlanma talebinde bulunan tutuklu sanıklar eski KAYSO Meclis Başkanı Nurettin Okandan, Ersin Kıranatlıoğlu ve Mesut Haskahveci ile Osman Köseoğlu ve sağlık sorunları yaşayan Cüneyt Gazezoğlu'nu tahliye etti. Heyet, Ahmet Özkemah'ın ise tutuklanmasına karar verdi.

Heyet, dosyaların ayrılmasına, sanıkların tek tek yargınlanmasına da hükmederek duruşmayı erteledi.