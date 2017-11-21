Ordu ve Giresun hava durumu için tıkla! Kar yağışı etkili oluyor

Ordu ve Giresun'un yüksek kesimlerine kar yağdı. Yörede sahil kesiminde günün ilk saatlerinde yağmur ve fırtına etkili olurken, yükseklerde ise kar yağışı görüldü. Kar yağışıyla 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu. Yörede hava sıcaklığı 8 ile 10 derece düştü.

Öte yandan kar yağışının etkili olduğu bölgede Karayolları ve belediye ekipleri, kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının düşmesinin ardından bölgede kar yağışının başladığını söyledi.

Kısa süre etkisini gösteren karın yaşamı zaman zaman olumsuz etkilediğini aktaran Kaya, vatandaşlardan araçlarında çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmalarını istedi. Kaya, kar yağışının etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı ekiplerin hazır olduğunu vurguladı.

ORDU HAVA DURUMU

GİRESUN HAVA DURUMU

- Giresun

Giresun'un iç kesimindeki Şebinkarahisar ve Alucra ilçelerinde öğlen başlayan kar yağışı devam ediyor. Yağış dolayısıyla Kümbet, Kulakkaya ve Paşakonağı yaylaları beyaza büründü.

Kentin Sivas ile ulaşımının sağlandığı karayolu üzerindeki 2200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde de kar yağışı görüldü. Yetkililer kış lastiği kullanılması ve araçlarda zincir bulundurulması konusunda sürücüleri uyardı. Karayolları ekipleri de Eğribel Geçidi'nin ulaşıma kapanmaması için çalışma yaptı.